Egner zu Freund Gottschalk: »Er kann sich jederzeit melden«

Fritz Egner (76), langjähriger TV- und Radiomoderator, hat von Thomas Gottschalks Krebserkrankung wie die meisten Menschen aus den Medien erfahren. Dabei kennen sich die beiden laut RTL seit 1978, sind befreundet und prägten über Jahre das Radio des Bayerischen Rundfunks, wie der Sender auf seiner Internetseite schreibt.

Egner selbst erkrankte vor 15 Jahren an Prostatakrebs und erinnert sich daran, wie sein Freund Gottschalk damals Hilfe anbot. »Da war er der Erste, der angerufen hat und gesagt hat: Ich steige sofort ins Auto oder in den Flieger und bin bei dir«, erzählte Egner im Gespräch mit RTL. Das Angebot habe er aber aus Rücksicht auf Gottschalk vor 15 Jahren dankend abgelehnt. »Das war aber unglaublich und werde ich nie vergessen.«

Angerufen und aufs Band gesprochen

Thomas Gottschalk (75) hatte seine Krebserkrankung vor einigen Tagen in einem »Bild«-Interview öffentlich gemacht. Er habe Gottschalk danach angerufen und aufs Band gesprochen, sagte Egner. Verständlicherweise habe Gottschalk nicht zurückgerufen, »weil er gerade sicher anderes im Sinne hat«. Egner bietet nun seine Hilfe an. »Ich möchte mich da jetzt gar nicht vordrängeln. Doch selbstverständlich bin ich jederzeit offen und da, wenn er jemanden braucht, mit dem er reden will. Er kann sich jederzeit melden.«

An diesem Samstag ist der frühere Gastgeber der Kult-Show »Wetten, dass..?« ein letztes Mal in der RTL-Sendung »Denn sie wissen nicht, was passiert« zu sehen.