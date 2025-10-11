Drei Menschen bei Schüssen in Wettbüro verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat drei Menschen durch Schüsse in einem Sportwettenladen in der Innenstadt der mittelhessischen Stadt Gießen verletzt. Die Polizei betonte bereits kurz nach der Tat am Nachmittag, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Der Schütze flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß, nach ihm wird gesucht.

Die Tat am Marktplatz in der Nähe einer zentralen Bushaltestelle und unweit einer Fußgängerzone ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge gegen 15.10 Uhr.

Wie schwer die Opfer verletzt sind und um wen es sich handelte, war noch unklar. Ein Polizeisprecher erklärte aber, dass niemand in Lebensgefahr schwebe. Auch über mögliche Motive oder Hintergründe war zunächst nichts bekannt.

Augenzeugin spricht von vier bis fünf Schüssen

Die Polizei sperrte den Tatort mit Flatterband ab, mehrere Streifenwagen standen vor dem Sportwettengeschäft, die Spurensicherung war vor Ort. Um den Einsatzort standen einige Schaulustige, ein paar Meter weiter gingen Menschen wie üblich an einem Samstag ihren Einkäufen nach.

Eine Augenzeugin sagte, sie habe eine Person schnell in das Geschäft laufen sehen. Kurz darauf habe sie vier bis fünf Schüsse gehört, es sei alles sehr schnell gegangen.

Die Polizei machte noch keine Angaben zur Zahl der Schüsse, auch nicht zu der Waffe.

Zahlreiche Beamte an Fahndung beteiligt

Nach Informationen der »Bild«-Zeitung soll der Täter eine Kurzwaffe gehabt haben, eine Pistole oder einen Revolver. Der Zeitung zufolge war der Schütze zudem polizeibekannt.

Warum genau die Polizei vergleichsweise schnell zu der Einschätzung kam, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand, sagte sie zunächst nicht - auch nicht, ob es sich um gezielte Schüsse auf bestimmte Personen handelte.

Eine Polizeisprecherin sagte vor Ort, dazu könne sie derzeit keine Angaben machen. Nach dem Täter werde mit zahlreichen Beamten in Uniform und in zivil gefahndet.