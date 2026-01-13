Dieter Bohlen und Carina auch standesamtlich verheiratet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Musikproduzent Dieter Bohlen (»Cheri Cheri Lady«) und seine Partnerin Carina sind nun auch standesamtlich verheiratet. Am Montagabend postete Bohlen (71) in seinen Instagram-Storys ein Foto, das ihn gemeinsam mit Carina (42) zeigt. Dazu schrieb er: »Offiziell Frau und Herr Bohlen« und ein rotes Herz. Dazu ist das Liebeslied »I Swear« der Band All-4-One zu hören. Bei dem Ort der Aufnahme soll es sich nach Informationen der »Bild«-Zeitung um das Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten in Niedersachsen handeln, in der Bohlen lebt.

Auf dem Foto tragen beide Eheleute Anzug, der Bräutigam klassisch in Schwarz, Carina trägt Weiß. Strahlend halten sie ein Dokument in den Händen, das nach Angaben der »Bild«-Zeitung eine Eheurkunde ist.

»Forever und ewig verheiratet«

Bohlen und seine Partnerin Carina Walz, die er im August 2006 kennengelernt hatte, hatten sich bereits an Silvester auf den Malediven im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben. Fotos zeigten das Paar damals in Weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Bohlen berichtete danach, dass er bei der Trauung in Tränen ausgebrochen war. »Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt«, hatte er der »Bild«-Zeitung berichtet. Laut Bohlen trägt seine Frau seinen Namen: »Das fühlt sich richtig an«.

Einige Tage nach der Hochzeit hatte der Musiker und Komponist ein Video auf Instagram gepostet, in dem er schilderte, dass viele Menschen sich fragten, ob die Ehe in Deutschland anerkannt sei. Dies sei nicht der Fall, sagte Bohlen. »Dagegen kann man natürlich was machen«, erklärte er. Auf dem Standesamt bei »meinen Freunden in Nenndorf« lasse er das alles eintragen. »Und dann ist alles roger. Und natürlich sind wir dann forever und ewig verheiratet.«