Deutsches Team bei Solarauto-Rennen in Australien vorne

Mit einem Wagen aus Aachen in der Pole Position ist ein Solarauto-Rennen durch Australien gestartet. Das World Solar Challenge begann in der nordaustralischen Stadt Darwin, wie die Veranstalter mitteilten. Das Team Sonnenwagen Aachen hatte beim Zeitfahren am Samstag die schnellste Rundenzeit erreicht und durfte daher an der Spitze starten. Ziel ist das 3.000 Kilometer entfernte Adelaide im Süden des Kontinents.

An dem seit 1987 stattfindenden Rennen nehmen Teams aus aller Welt in energieeffizienten Elektrofahrzeugen teil, die sie selbst entworfen und gebaut haben. In diesem Jahr sind 34 Mannschaften dabei - diese bestehen nach Angaben der Organisatoren in der Regel aus Studenten und Schülern.

Hinter dem Team aus Aachen standen beim Start an zweiter und dritter Stelle Mannschaften aus den Niederlanden. Der Aachener Fahrer Moritz Mitzel fährt die bereits fünfte Version des Sonnenwagens. Darin stecken 1,5 Jahre intensive Entwicklung und fünf Monate Fertigung, wie das Team bei Instagram schrieb.