Dalai Lama gewinnt seinen ersten Grammy

Der Dalai Lama hat seinen ersten Grammy gewonnen - für seine Erzählstimme. Er setzte sich mit dem Hörbuch »Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama« durch.

Der Dalai Lama selbst war nicht anwesend, um die Auszeichnung in Los Angeles entgegenzunehmen. Stellvertretend tat dies Songwriter und Komponist Rufus Wainwright.

»Die Erzählung des tibetischen spirituellen Führers fesselte die Abstimmenden mit ihrer tiefen Weisheit und ihrer sanften Vortragsweise und bot den Zuhörern eine tief meditative Erfahrung, die über das typische Hörbuchformat hinausgeht«, hieß es auf der Homepage der Grammys. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.

Die Kategorie, in der der Dalai Lama gewann, war »Beste Aufnahme für Hörbuch, Erzählung und Storytelling«.