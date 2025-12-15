CNN: »Harry und Sally«-Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden

Rob Reiner ist vor allem als Regisseur von Filmen wie »Harry und Sally« und »Eine Frage der Ehre« bekannt. (Archivbild)

Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

»Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre,« heißt es laut CNN in der Mitteilung der Familie Reiner.

Rob Reiner und seine Frau Michele sind einem Statement der Familie tot. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA Rob Reiner und seine Frau Michele sind einem Statement der Familie tot. (Archivbild) Foto: picture alliance/DPA

Großes Polizeiaufgebot am Haus des Regisseurs

Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Großer Medienrummel beim Haus von Rob Reiner im Stadtteil Brentwood in Los Angeles. Foto: Ethan Swope/DPA Großer Medienrummel beim Haus von Rob Reiner im Stadtteil Brentwood in Los Angeles. Foto: Ethan Swope/DPA

Mit Filmen wie »Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers«, »Harry und Sally« und »Eine Frage der Ehre« stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.