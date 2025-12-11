Carreras sammelt 3,4 Millionen Euro für Leukämie-Stiftung

Internationale und nationale Stars traten bei der 31. Ausgabe von José Carreras Spendengala auf.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der spanische Opernsänger José Carreras hat bei der 31. Ausgabe der Gala für seine Leukämie-Stiftung Spenden in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro gesammelt. »Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung«, sagte der 79-Jährige bei der Gala in Leipzig. Die Spendenveranstaltung in der Leipziger Media City wurde am Mittwochabend im MDR ausgestrahlt.

Der spanische Star-Tenor José Carreras war im Jahr 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Foto: Hendrik Schmidt/DPA Der spanische Star-Tenor José Carreras war im Jahr 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Nationale und internationale Sänger und Songwriter wie Alvaro Soler, Beatrice Egli und Chris de Burgh traten in Leipzig auf und riefen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spenden auf. Weitere Prominente wie der Entertainer Stefan Mross, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel und der Musiker Joey Kelly sammelten Gelder an den Telefonen.

Auch der Pop-Sänger Alvaro Soler rief bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig zum Spenden auf. Foto: Hendrik Schmidt/DPA Auch der Pop-Sänger Alvaro Soler rief bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig zum Spenden auf. Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Carreras war im Jahr 1987 an Leukämie erkrankt. Nach der Heilung gründete der Opernsänger die José Carreras Leukämie-Stiftung, mit der nach eigenen Angaben seitdem etwa 250 Millionen Euro gesammelt wurden. Die Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr waren mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt worden.