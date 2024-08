Brand in Kabelschacht - Bahnverkehr beeinträchtigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Bahn kommt es wegen eines Brands in einem Kabelschacht in Berlin zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Auch im Regionalverkehr werden Züge umgeleitet, sind verspätet oder Haltestellen werden nicht bedient. Die S-Bahn-Linie S41/S42 zwischen Westend und Beusselstraße ist unterbrochen, ein Ersatzverkehr ist laut Bahn seit 7.00 Uhr eingerichtet.

Infolge des Brands könnten mehrere Signale und Weichen nicht bedient werden. Nach vorläufigem Ermittlungsstand sei eine technische Ursache ausgeschlossen, hieß es von der Bahn. Die von der Bahn betriebene S-Bahn sprach von Vandalismus. Die Polizei äußerte sich bisher nicht zum Grund. Die S-Bahn geht davon aus, dass die Beseitigung der technischen Störung den ganzen Tag andauern wird.