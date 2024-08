Brand in historischem Somerset House

Das historische Somerset House gehört zu den bekannten Gebäuden in London und wird heute als Kulturzentrum genutzt.

Die Londoner Feuerwehr kämpft gegen einen Brand im historischen Gebäude Somerset House. Etwa 20 Feuerwehrwagen und rund 125 Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Sie kämpften gegen Flammen an einem Teil des Daches. »Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt.« Das Somerset House an der Themse gehört zu den bekannten Gebäuden in London und wird heute als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt.

Rauch über dem Gebäude

Der Fernsehsender Sky News zeigte Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie Rauch über dem Gebäude aufstieg. Das Feuer sei in einem »kleinen Teil des Gebäudes« ausgebrochen, schrieb das Kulturzentrum auf X. Alle Mitarbeiter und die Öffentlichkeit seien in Sicherheit. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen. »Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.«

Das Feuer sei im Westflügel ausgebrochen, sagte der Direktor des Somerset House Trust, Jonathan Reekie, der britischen Nachrichtenagentur PA. Dort gebe es hauptsächlich Büros und Versorgungseinrichtungen. »Es gibt keine Kunstwerke in dem Bereich.«

»Hoffe wirklich, dass sie das Feuer aufhalten können«

Die Geschichte des Somerset House reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Der Gebäudekomplex liegt in der Nähe von Covent Garden, zwischen dem Parlamentsviertel mit der bekannten Glocke Big Ben und der St. Paul's Cathedral weiter östlich in der Stadt.

Zentrale Gebäudeteile stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der Innenhof wird regelmäßig für Veranstaltungen genutzt, im Winter zum Beispiel zum Eislaufen. Am Samstag war eine Breakdance-Veranstaltung geplant. In dem Gebäudekomplex liegt auch die Courtauld Gallery, zu deren Sammlung Gemälde von Édouard Manet und Vincent van Gogh gehören.

Der Rettungsdienst rief Menschen dazu auf, die Gegend wegen der starken Rauchentwicklung falls möglich zu meiden. Geschäfte vor Ort sollten Fenster und Türen schließen, schrieb der London Ambulance Service auf der Plattform X. »Ich hoffe wirklich, dass sie das Feuer aufhalten können, bevor es zu viel Schaden anrichtet«, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur PA.