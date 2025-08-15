Boxkampf soll Streit um älteste Bratwurst klären

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer hat die älteste Bratwurst? Der Streit in dieser Frage soll nun per Boxkampf ausgetragen werden. Eine Gastronomin aus Nürnberg hat das Bratwurstmuseum im thüringischen Mühlhausen herausgefordert, diese Frage ein für alle Mal handfest zu klären.

Sie hätten schließlich als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen, sagte Sofia Hilleprandt, Geschäftsführerin des Nürnberger Restaurants »Zum Gulden Stern«. Wann genau der Boxkampf ausgetragen wird, sei noch unklar. Es werde ihn aber auf jeden Fall geben. Offiziell herausfordern will Hilleprandt ihre Wurst bratenden Nachbarn beim »Thüringer Bratwurstgipfel« an diesem Samstag in Mühlhausen. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Seit Jahren Streit um die Wurst

Doch was hat es mit dem Streit überhaupt auf sich? Erfurter Forscher wollen jüngst den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand gefunden haben. In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, teilten der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer mit. Die Urkunde wurde demnach durch Zufall bei Nachforschungen über die Geschichte der Brücke gefunden.

Bislang schmückt sich das Regensburger Lokal »Wurstkuchl« mit dem Titel »Älteste Bratwurststube der Welt«. Die erste urkundliche Erwähnung eines Kochs an der Stelle stammt von 1378 - also über hundert Jahre später als in Erfurt. Doch auch mit der Bratwursthochburg Nürnberg war vor rund 25 Jahren bereits ein Streit um das älteste Lokal entbrannt. Damals konnten die Regensburger die älteste Erwähnung vorlegen. Nun will die Nürnberger Bratwurstrestaurant-Inhaberin Hilleprandt die Frage auf andere Art und Weise klären. Die Entscheidung per Boxkampf sei zwar augenzwinkernd gemeint, dennoch könne der Kampf endlich für Klarheit sorgen, sagte sie.

Wie werden die Thüringer reagieren?

Anlass, die Thüringer herauszufordern, sei auch die Tatsache, dass diese nur einen Koch nachweisen könnten. Nicht aber, dass dieser auch Bratwürste hergestellt habe. Und in Regensburg gebe es nur eine nachgebaute Wurstküche und nicht mehr das Original, ist Hilleprandt überzeugt.

Wie wird der Kampf um die (Brat)Wurst ausgehen? Das hängt auch davon ab, wie die Thüringer auf die Herausforderung aus Franken reagieren werden.