Berichte: Grizzlybär greift Grundschulklasse an - Verletzte

In der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia hat ein Grizzlybär Medienberichten zufolge eine Grundschulklasse angegriffen. Es gebe mehrere Schwerverletzte, zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, berichtete die Canadian Press unter Berufung auf Rettungskräfte in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. Das Alter der Opfer wurde nicht angegeben - den Berichten nach sollten auch Kinder darunter sein.

Die Naturschutzbehörde der Region bestätigte einen Grizzly-Angriff am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) und rief die Anwohner der Gegend auf, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben. Rettungskräften zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Wanderweg nahe einer Schnellstraße.

Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülern und Lehrern zu Fuß unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter der Canadian Press. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. »Er rannte um sein Leben«, erzählte die Mutter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber dann jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe nach dem Vorfall unter Schock.

Die Ortsregierung der Nuxalk Nation in Bella Coola rief die Bevölkerung auf, möglichst im Haus zu bleiben und nötige Wegstrecken mit dem Auto zurückzulegen. Der aggressive Bär sei weiter frei in der Gegend unterwegs. »Macht euch nicht auf die Suche nach ihm«, warnte die indigene Gemeinschaft eindringlich. Auch kündigte die Schule der Betroffenen an, wegen des Vorfalls am Freitag geschlossen zu bleiben.