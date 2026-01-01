Bericht: Etliche Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Schweizer Nobelskirort Crans-Montana sind bei einem Brand in einer Bar in der Silvesternacht mehrere Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche verletzt worden. Das teilte die Polizei des Kantons Wallis mit, die von einem »schwerwiegenden Vorfall« und zahlreichen Betroffenen spricht. Nähere Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten machte sie zunächst nicht und verwies auf eine Pressekonferenz um 10.00 Uhr. Die Zeitung »Le Nouvelliste« schrieb ohne eine Quelle zu nennen von Dutzenden Toten.

Die Tragödie ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 01.30 Uhr in der Bar »Le Constellation«. Dort brach ein Brand aus. Nach Medienberichten gingen dem Explosionen voraus. Der Einsatz dauerte nach Polizeiangaben am Vormittag noch an. Über dem Ort wurde ein Überflugverbot verhängt. Augenzeugen in Genf berichteten, dass am Universitätsspital alle paar Minuten Nothubschrauber landeten. Der Skiort ist Luftlinie gut 100 Kilometer entfernt.

In der Bar sollen mehr als 100 Menschen bei einer Silvesterparty in das neue Jahr gefeiert haben. Ein Rettungsarzt sagte dem Westschweizer Sender RTS, Menschen seien mit schweren Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Mondäner Skiort

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Januar finden dort auch Rennen des Ski Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten, davon acht in der Luxuskategorie, und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Der nächste große Flughafen ist Genf. Auf dem Landweg sind es von dort aus 180 Kilometer.