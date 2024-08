Berchtesgaden setzt Serie »Watzmann ermittelt« ein Denkmal

In Berchtesgaden ist jetzt ein Standbild für die Vorabendserie »Watzmann ermittelt« zu sehen.

Der ARD-Quotenhit »Watzmann ermittelt« wird an seinem Schauplatz Berchtesgaden zusehends zur Touristen-Attraktion. Im Kurpark des 8.000-Einwohner-Ortes steht nun ein lebensgroßes Foto-Standbild der TV-Ermittler, mit dem sich Fans fotografieren können, wie aus einer PR-Mitteilung der Produktion hervorgeht. Es zeigt Katharina Leonore Goebel (Kommissarin Sophia Strasser) mit ihren Schauspiel-Kollegen Andreas Giebel (Hauptkommissar Benedikt Beissl) und Peter Marton (Kommissar Jerry Paulsen).

Fans können via App bei einer Drehorte-Tour einen Fall lösen

Auf dem kleinen Denkmal finden Besucherinnen und Besucher einen QR-Code für das Handy. Er führt zu einer knapp eineinhalbstündigen Tour entlang der Drehorte. Als Amateur-Polizisten lösen sie dann an den Originalschauplätzen Aufgaben mithilfe der eigens entwickelten »Auf den Spuren von Watzmann ermittelt – Drehorte-Tour«-App. Für erfolgreiche Ermittlungsarbeit gibt es im Tourist-Zentrum eine Belohnung.

Gehostet wird die App von Schauspielerin Goebel. »Ich will in den nächsten zwei Wochen nach Ende der aktuellen Dreharbeiten mit Peter Marton vor Ort testen«, sagte sie. »Mal sehen, ob wir es schaffen, den Fall in der App zu lösen.«

Schauspielerin Goebel denkt an Wir-sind-Helden-Song

Bei der ersten Begegnung mit dem eigenen Pappkameraden im Kurpark sei sie fasziniert und verlegen zugleich gewesen: »Das ist schon auch kurios, dass wir drei jetzt als Papp-Aufsteller im Kurgarten stehen. Mir kam direkt der Wir-sind-Helden-Song «Denkmal» in den Sinn: «Hol den Vorschlaghammer - Sie haben uns ein Denkmal gebaut.»« Goebel lachend zum Thema: »Ich warte nur darauf, dass mir jemand einen Schnurrbart hinmalt. Aber wenn, dann hoffentlich einen schönen und fantasievollen.«

»Niemand hätte vor fünf Jahren zum Serienstart damit gerechnet, dass die Serie so einschlägt«, sagte die zuständige Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, Antje Schlüter. Nicht viele Drehorte seien so erfolgreich, »dass man ihnen eine Drehorte-Entdeckungstour widmet«.

Die Serie »Watzmann ermittelt« zählt zu den größten Quotenhits am ARD-Vorabend. Die vergangene Staffel erreichte im Schnitt rund drei Millionen Zuschauern und 13,6 Prozent Marktanteil. Das machte die BR-Produktion 2023 zur zweiterfolgreichsten Vorabendserie in der ARD. Die Wiederholungen laufen derzeit mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten.