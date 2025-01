Behörde zu Absturz: Ermittlungen zu Ursache werden dauern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den voreiligen Schlussfolgerungen von US-Präsident Donald Trump zum Flugzeugunglück in Washington hat die Unfallermittlungsbehörde NTSB um Geduld bei der Aufklärung der Ursache gebeten. »Sie müssen uns Zeit geben«, sagte die Behördenleiterin Jennifer Homendy bei einer Pressekonferenz. Die Ermittler hätten Daten und große Mengen an Informationen. Diese auszuwerten und zu verifizieren, dauere jedoch. Die Untersuchungen hätten erst begonnen. Auch die Flugschreiber seien noch nicht geborgen. »Sie sind unter Wasser«, sagte Homendy.

Rund 50 Ermittler seien an der Unglücksstelle im Einsatz. Hinzu kämen Spezialisten in der Behördenzentrale, die mit dem Fall betraut seien. »Wir werden bei dieser Untersuchung jeden Stein umdrehen«, versprach sie.

Ein anderer Vertreter der Behörde, Todd Inman, betonte ebenfalls: »Wir werden weder die wahrscheinliche Ursache des Unfalls bestimmen, während wir hier vor Ort sind, noch werden wir über die mögliche Ursache spekulieren.« Ziel sei es, innerhalb von 30 Tagen einen vorläufigen Bericht vorzulegen.

Trump hatte sich zuvor öffentlich beklagt, dass es nach solchen Unglücken immer viel zu lange dauere, bis es Informationen zu deren Ursache gebe. »Wir wissen nicht, was zu diesem Absturz geführt hat«, sagte der Präsident, »aber wir haben einige sehr starke Meinungen und Ideen.« Die gab er zum Besten, legte einen Fehler des Hubschrauberpiloten nahe und machte Diversitätsprogramme bei der Flugsicherung für den Unfall mitverantwortlich.

Am Hauptstadtflughafen Ronald-Reagan-Airport (DCA) war eine Passagiermaschine beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber kollidiert. Beide stürzten ins Wasser. An Bord des Flugzeuges waren 60 Passagiere und 4 Crew-Mitglieder, an Bord des Hubschraubers waren 3 Besatzungsmitglieder. Nach Einschätzung der Behörden kamen alle 67 Menschen bei dem Unglück ums Leben.