Bedrohungslage in Lübeck: Polizei durchsucht Schule

Aufgrund einer möglichen Bedrohungslage hat die Polizei ein Schulzentrum in Lübeck umstellt. Beamte durchsuchten die Emil-Possehl-Schule am frühen Dienstagnachmittag, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Art der Bedrohung äußerte er sich nicht. Die Polizei habe eine Anlaufstelle für Eltern und Schüler eingerichtet. Besorgte Eltern und Mitschüler könnten sich in der Hansehalle in der Nähe der Schule melden.

Die »Lübecker Nachrichten« berichteten, dass eine Evakuierung von Lehrkräften und Schülern vorbereitet werde. Der Schulleiter habe ein mit der Polizei verabredetes Code-Wort übermittelt. Lehrer und Schüler seien über eine Durchsage gebeten worden, in den Klassenräumen zu bleiben, diese von innen abzuschließen und Ruhe zu bewahren, hieß es in dem Bericht. Die Polizei wolle diese Information zunächst nicht bestätigen.