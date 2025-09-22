Bahnverkehr im Norden stark eingeschränkt - Leitung kaputt

Warum die Oberleitung in Uelzen kaputt gegangen ist, war zunächst unklar. Ein umgefallener Baum soll es nicht gewesen sein, sagte eine Bahnsprecherin.

Eine kaputte Oberleitung hat am Morgen zu starken Einschränkungen beim Bahnverkehr in Norddeutschland geführt. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen.

Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen. Weiter heißt es, dass auf ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg entfallen.

Wann die Störung behoben sein wird, war zunächst unklar. »Wir können noch keine Prognose abgeben«, sagte eine Bahnsprecherin. Grund für die Probleme sei eine defekte Oberleitung in Uelzen, die derzeit repariert werde. Warum die Leitung kaputtgegangen ist, werde noch geklärt. Die Oberleitung sei auf rund 300 Metern beschädigt. Für die Reparatur sind den Angaben zufolge Spezialfahrzeuge nötig.

Fahrgäste wurden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Betroffene Bahnreisende mit Fahrkarten mit Zugbindung könnten alternativ andere Züge verwenden oder an einem anderen Tag reisen.