Badesalz-Comedian Gerd Knebel gestorben

Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 72 Jahren, wie sein Freund und Comedy-Partner Henni Nachtsheim der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Knebel sei »nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen«, hieß in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten.

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz. Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen.

»Er hat noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren und uns selbst in unserer Trauer zum Lachen gebracht. Er ist und bleibt ein großer Verlust für uns, und unsere Herzen sind unfassbar schwer«, hieß es in der Mitteilung.