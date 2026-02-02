Bad Bunny auf Grammy-Bühne: »ICE raus!«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Popstar Bad Bunny hat bei den Grammys die US-Einwanderungsbehörde ICE kritisiert. »Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!«, so der 31-Jährige auf der Bühne. Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus.

»Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner«, fuhr er fort.

Der Puertoricaner hatte schon zuvor Kritik an Abschiebungen und Razzien geübt und angekündigt, aus Sorge vor ICE-Einsätzen im Rahmen seiner Welttournee vorerst keine Konzerte in den USA zu spielen.

»Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe«, sagte er auf der Bühne. »Deshalb müssen wir anders sein. Wenn wir kämpfen, müssen wir es mit Liebe tun. Wir hassen sie nicht. Wir lieben unser Volk.«

Bad Bunny nahm währenddessen bei den 68. Grammys die Auszeichnung für »Bestes Música Urbana Album« entgegen.