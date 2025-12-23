Böller löst Wohnungsbrand aus – zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein auf einen Balkon geworfener Feuerwerkskörper hat in Ratingen einen Wohnungsbrand ausgelöst und zwei Bewohner leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner eines achtgeschossigen Hauses Rauch und Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei habe das Wohnzimmer bereits in Flammen gestanden. Die Wohnung wurde stark beschädigt und unbewohnbar. Der 73 Jahre alte Bewohner und seine 17-jährige Tochter seien vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt worden, hieß es. Zuvor hatte die Polizei das Alter der Tochter mit 53 Jahren angegeben.

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Nach Angaben des 73-Jährigen kam es vor dem Brand zu einem Streit mit zwei Jugendlichen, die sich vor der Wohnung aufhielten. Dann habe es einen Knall gegeben und das Feuer sei ausgebrochen. Die Polizei sucht nun die beiden Jugendlichen. Einer sei mit einer schwarzen, eine mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Brandermittler sicherten Spuren. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sollen sich bei der Polizei melden.