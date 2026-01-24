Auto fährt in Terminal in Detroit und rammt Ticketschalter

Ein Auto fährt durch ein Terminal und rammt einen Ticketschalter: Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Schreckmoment an einem US-Flughafen: Ein Auto durchbrach den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen, wie der Detroit Metropolitan Airport auf X mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend. Sechs Menschen seien vor Ort behandelt worden. Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. Eine Person sei festgenommen worden.

Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt, teilte die Fluggesellschaft Delta Airlines dem Sender CBS News mit.