Auto fährt in Gruppe: Söder geht von Anschlag aus

In der Innenstadt von München fährt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe.

Was wir wissen

Der Ablauf: Ein Mann fährt gegen 10.30 Uhr am Münchner Stiglmaierplatz mit einem Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls findet dort laut Polizei eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt.

Die Verletzten: Mindestens 20 Menschen wurden nach ersten Angaben der Feuerwehr verletzt. Darunter seien auch Schwer- und Schwerstverletzte. Lebensgefahr sei bei einigen Menschen nicht auszuschließen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte mit, es seien auch Kinder unter den Verletzten.

Der Einsatzort: Der Stiglmaierplatz liegt in der Münchner Maxvorstadt. Auch einige Straßen vom Stiglmaierplatz entfernt stehen am Vormittag mehrere Rettungswagen.

Der Verdächtige: Der Fahrer wurde laut Polizei festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine weitere Gefahr aus, sagte ein Sprecher. Es gibt nach Polizeiangaben keine Hinweise auf weitere Beteiligte.

Mutmaßlicher Anschlag: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem »mutmaßlichen Anschlag« aus. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan.

Was wir nicht wissen

Die Hintergründe: Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar.

Die Demonstration: Ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Demonstration steht, ist nicht geklärt. Unklar ist laut Polizei und Verdi auch, ob Demonstranten unter den Verletzten sind.

Polizei richtet Zeugensammelstelle und Internetportal ein

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Ermittler richteten ein sogenanntes Uploadportal ein, auf das Fotos und Videos von dem Vorfall hochgeladen werden können. Zeugen wurden außerdem gebeten, zu einer Sammelstelle im Löwenbräukeller zu kommen.

Söder will Unglücksort besuchen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wollen sich vor Ort in München über den Großeinsatz informieren. Das teilte das Ministerium mit. Die Politiker wurden gegen 12.30 Uhr am Stiglmaierplatz erwartet.

Polizei erhöht Sicherheitsvorkehrungen bei Demo in Stuttgart

Nachdem in München ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi auf dem zentralen Schlossplatz erhöht. Man habe die Poller zum Platz hochgefahren und währenddessen die Zufahrten mit Streifenwagen blockiert, sagte eine Polizeisprecherin. Das sei eine Reaktion auf den Vorfall in München gewesen. Die Demonstration laufe aber normal weiter. (dpa)