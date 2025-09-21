Auseinandersetzung in Essen eskaliert: Zwei Frauen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Hauptbahnhof von Essen sind zwei Frauen bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung verletzt worden. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass es weitere Beteiligte gebe, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Abläufen des Geschehens aufgenommen.

Die Beamten waren demnach um 17.40 Uhr alarmiert worden. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.