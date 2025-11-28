Auf glatten Straßen Richtung Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Autofahrer, Radler und Fußgänger aufgepasst: Zum Wochenende wird es in einigen Teilen Deutschlands wieder richtig glatt. Durch gefrierenden Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei in den Morgenstunden im Süden und Osten mit Glatteis zu rechnen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Besonders in Franken und der Schwäbischen Alb kann es auf dem Weg zur Arbeit in den frühen Morgenstunden auf den Straßen, Rad- und Fußwegen rutschig werden. Gebietsweise sorgt auch nasser Nebel bei niedrigen Temperaturen für Glättegefahr, die jedoch infolge milderer Temperaturen im Laufe des Vormittags vielerorts abnehme.

Richtig frostig bleibt es am Freitag vor allem in den süddeutschen Bergen. Im Bayerischen Wald erwartet der DWD durchgehend Minusgrade, in den Alpen gebietsweise sogar bis zu minus zehn Grad.