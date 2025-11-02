Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht

Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden.

In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind Fahrgäste angegriffen worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen

Ort und Zeit: Der Angriff ereignete sich am Samstagabend in einem Zug auf dem Weg von Doncaster nach London, als der Zug in der Nähe der Stadt Huntingdon (Grafschaft Cambridgeshire) unterwegs war. Die Polizei wurde um 19.42 Uhr Ortszeit alarmiert.

Opfer: Zehn Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Neun von ihnen erlitten laut Polizei vom Samstagabend mutmaßlich lebensbedrohliche Verletzungen. Tote wurden zunächst nicht gemeldet.

Festnahmen: Zwei Verdächtige wurden von bewaffneten Einsatzkräften am Bahnhof Huntingdon festgenommen, als der Zug dort gestoppt wurde. Nähere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht.

Ermittlungen: In der Nacht wurde die britische Anti-Terror-Polizei zu den Ermittlungen hinzugezogen, laut British Transport Police handelt es sich um einen »schwerwiegenden Vorfall«. Konkrete Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen zunächst nicht vor.

Reaktionen: Premierminister Keir Starmer nannte den Angriff einen »schrecklichen« und »zutiefst beunruhigenden Vorfall«. Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich »zutiefst bestürzt« und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

Einsatzlage: Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der Bahnhof Huntingdon wurde nach Angaben des Betreibers National Rail vorübergehend gesperrt.

Was wir nicht wissen:

Identität der Verdächtigen: Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu Alter, Herkunft oder möglichem Hintergrund der beiden Festgenommenen.

Motiv: Ob der Angriff terroristische, politische oder sonstige Hintergründe hatte, war zunächst unklar. Unklar ist, ob die Anti-Terror-Ermittlungen auf ein konkretes Tatmotiv hinweisen oder vorsorglich eingeleitet wurden.

Hinweise auf weitere Beteiligte: Es gibt derzeit keine bestätigten Hinweise auf weitere Täter, doch die Ermittlungen dazu laufen noch.

Tatwaffe und Ablauf: Welche Tatwaffe verwendet wurde, ist bislang nicht bestätigt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll es sich um ein Messer gehandelt haben. Auch der exakte Ablauf des Angriffs im Zug war zunächst unklar.

Zustand der Opfer: Über den genauen Gesundheitszustand der Verletzten lagen am Morgen keine neuen Informationen vor. Damit blieb auch unklar, wie viele Opfer noch in Lebensgefahr schweben.