Amokalarm in Osnabrücker Berufsschule - Polizei ist vor Ort

Nach einem Hinweis auf eine verdächtige Person ist an einem Berufsschulzentrum in Osnabrück ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei sei mit vielen Einsatzkräften vor Ort und kläre die Lage, berichtete ein Polizeisprecher. Demnach wurde der Schulbetrieb eingestellt, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sollten sich in Sicherheit bringen. Für Eltern wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Die Lage sei unklar, sagte der Sprecher. Hinweise auf Verletzte gab es demnach nicht. Nähere Informationen zur verdächtigen Person nannte die Polizei zunächst nicht. Der Hinweis kam demnach aus dem Umfeld der Schule. Über den Großeinsatz der Polizei hatte zunächst die »Neue Osnabrücker Zeitung« berichtet.