Almodóvar erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der spanische Starregisseur Pedro Almodóvar wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem Ehrenpreis »Donostia« ausgezeichnet. Der 74-Jährige werde die Auszeichnung in der nordspanischen Stadt am 26. September vor der Ausstrahlung seines ersten englischsprachigen Films »The Room Next Door« erhalten, teilten die Organisatoren des Festivals mit. Die Britin Tilda Swinton, die im Film neben Julianne Moore und John Turturro eine der Hauptrollen spielt, werde den Preis überreichen.

Almodóvar und seine Filme (u.a. »Alles über meine Mutter«, »Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs«, »Volver – Zurückkehren«) wurde unter anderem mit dem Oscar, dem Goldenen Löwen, dem Europäischen Filmpreis und in seiner spanischen Heimat mit dem Goya und dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet. Der Mann aus dem kleinen Dorf Calzada de Calatrava in der Provinz Ciudad Real ist auch als Drehbuchautor, Produzent und Schriftsteller tätig.

Der »Donostia« wird dieses Jahr zweimal verliehen. Neben Almodóvar erhält ihn auch Hollywood-Star Cate Blanchett (55, »Blue Jasmine«, »Tár«), wie bereits im Mai mitgeteilt worden war. Die zweifache Oscar-Preisträgerin aus Australien hat ihre Teilnahme bei der 72. Ausgabe des Festivals vom 20. bis 28. September bereits zugesagt.

Das »Festival Internacional de Cine de San Sebastián« ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Größen des Filmgeschäfts wie Alfred Hitchcock, Bette Davis und Lana Turner waren zu Gast in der malerischen Stadt am Atlantik. Der Hauptpreis, die »Goldene Muschel«, ist nach der Form der Bucht benannt, an der die baskische Metropole liegt.