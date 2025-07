Abschied im Michel - Trauerfeier für Carlo von Tiedemann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Tod der Entertainer-Legende Carlo von Tiedemann haben Familie, Freunde und Fans im Hamburger Michel Abschied genommen. Am 8. Juni war der Medienmann im Alter von 81 Jahren gestorben. Tiedemann hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

»Er hatte diese unkomplizierte Zugewandtheit, bei der jeder Mensch das Gefühl hatte, er sei ganz persönlich von ihm gemeint«, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kirsten Fehrs, in einer Trauerrede. »Eine Nahbarkeit, als säße er nicht im Studio oder in der Schaubude, sondern mitten im eigenen Wohnzimmer.«

Eines der prominentesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks

Die öffentliche Trauerfeier wurde live im NDR Fernsehen übertragen. Unter den 800 Gästen waren Prominente wie die Moderatoren Bettina Tietjen und Gerhard Delling, Fernsehkoch Tim Mälzer, Sängerin Mary Roos und Nachrichtensprecher Jo Brauner. Beigesetzt worden war Tiedemann einem »Bild«-Zeitungsbericht zufolge bereits im engsten Kreis.

Tiedemann war eines der prominentesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks (NDR), bei dem er bereits 1971 startete. Er moderierte zahlreiche Radio- und Fernsehsendungen und wurde in den 1970er Jahren mit der damals im Ersten ausgestrahlten »Aktuellen Schaubude« deutschlandweit bekannt.