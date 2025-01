66 Tote bei Brandkatastrophe in türkischem Skigebiet

Der Brand in dem Hotel brach in der Nacht aus.

Bei einem Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet sind 66 Menschen getötet worden. 51 weitere seien verletzt worden, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. »Wir sind sehr bestürzt«, sagte der Minister. 238 Gäste hätten in dem Hotel in der Provinz Bolu übernachtet, in dem in der Nacht ein Feuer ausbrach.

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Einsatzkräfte vor Ort seien weiter mit »Abkühlarbeiten« beschäftigt, so Yerlikaya. Das Hotel ist an einen Hang gebaut, darum habe man nicht von allen Seiten löschen können. Bilder zeigten ein schwarz verkohltes Gebäude.

Auf Videos vom Morgen war zu sehen, wie Menschen versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken aus den Fenstern zu retten. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung »Hürriyet«, wegen starkes Rauchs habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. Nach Angaben des Gouverneurs starben zwei Menschen, nachdem sie aus dem Fenster gesprungen waren.

In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya ist ein beliebtes Ziel bei Winterurlaubern.