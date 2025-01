52-Jähriger schwebt nach Schüssen noch in Lebensgefahr

In diesem Gebäude waren die tödlichen Schüsse abgefeuert worden. Ein Opfer schwebt noch in Lebensgefahr.

Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall schwebt ein 52-Jähriger noch in Lebensgefahr. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Am Dienstagnachmittag hatte ein ebenfalls 52-Jähriger eine Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) betreten und Schüsse auf Kollegen abgegeben. Zwei Männer im Alter von 49 und 44 Jahren starben, der 52-Jährige wurde schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter, ein Deutscher, wurde in der Nacht nach einer stundenlangen Flucht von Spezialeinsatzkräften in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis gefasst. Er soll unverletzt sein. Viele Fragen sind noch offen. Spurensicherer untersuchten am Mittwoch Tatort und Festnahmeort.