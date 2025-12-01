30-Jähriger nach Schüssen in Burgerladen in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Burger-Restaurant im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West hat ein bislang unbekannter Mann mehrfach auf einen 30 Jahre alten Mitarbeiter geschossen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt. Zuvor habe der Täter den Mitarbeiter nach der Toilette gefragt, teilte die Polizei am Mittag mit. Anschließend sei es zu einem Streit gekommen und der unbekannte Mann habe die Waffe gezogen und mehrfach auf die Beine des 30-Jährigen geschossen. Unmittelbar danach sei der Täter - zusammen mit einem vor dem Laden auf ihn wartenden Mann - geflüchtet.

Täter und weiterer Mann auf der Flucht

Das Duo ist nach wie vor auf der Flucht. Obwohl die Polizei mit mehr als 20 Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Männern fahndete, konnten sie bislang nicht gefunden werden. Die Beamten sind deshalb auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen und haben einen entsprechenden Aufruf gestartet.

Der Schütze ist ersten Erkenntnissen zufolge schwarz und trug eine knielange, schwarze Daunenjacke mit einer grauen Kapuze und einem Basecap darunter. Der zweite Mann soll ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde von einem Notarzt begleitet ins Krankenhaus gefahren und dort notoperiert. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Vor dem Burger-Restaurant in der Gärtnerstraße leuchtete den ganzen Abend lang ein aufgeblasener großer Weihnachtsmann, der einen kleinen geschmückten Tannenbaum in der Hand hält. Auch die Leuchtreklame des Geschäftes war die ganze Zeit eingeschaltet. Der Tatort war zunächst mit Polizei-Flatterband abgesperrt.