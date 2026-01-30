25-Jähriger zerrt 18-Jährige vor U-Bahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei den Toten in der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek Markt handelt es sich um eine 18 Jahre alte Frau und einen 25 Jahre alten Mann. Der Mann stand abseits von der 18-Jährigen und zerrte sie kurze Zeit später mit sich ins Gleisbett vor die einfahrende U-Bahn, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden nicht. Bei dem Mann handele es sich um einen Südsudanesen. Die Nationalität der 18-Jährigen ist bislang nicht bekannt. Die Mordkommission hat aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes die Ermittlungen übernommen.