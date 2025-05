14-Jähriger in NRW getötet - 17-Jähriger tatverdächtig

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Menden ermittelt eine Mordkommission. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Menden im Sauerland ermittelt die Polizei. »Wir haben eine Mordkommission eingerichtet«, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdeliktes, bei dem ein 14-Jähriger ums Leben gekommen sei. »Ein 17-Jähriger ist dringend tatverdächtig«, so der Sprecher weiter. Die »Bild«-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Nähere Angaben zur Tat, zur Tatzeit oder zum Tatort machte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht. Auch die Frage, ob der 17-Jährige bereits festgenommen wurde, blieb zunächst unbeantwortet. Die Strafmündigkeit für Kinder und Jugendliche beginnt in Deutschland mit 14 Jahren.

Menden gehört zum Märkischen Kreis und liegt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat gut 53.000 Einwohner.