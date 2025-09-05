».182.012«: Was will uns Stefan Raab mitteilen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Moderator Stefan Raab ist bekannt für seine mysteriösen Hinweise, die er vor neuen Show-Ankündigungen platziert. Auch dieser Tage sind auf seinem Instagram-Profil zwei Videos erschienen, die wundern lassen: Am Mittwoch postete er ein schwarzes Bild, dazu im Begleittext: ».182.012«.

Tags zuvor veröffentlichte Raab ein schwarzes Video, in der Tonspur war ein Rauschen und kurz vor Ende ein Lachen zu hören. Sonst gibt es kaum noch Beiträge auf Raabs Profil.

Was hat der Fernseh-Macher vor? Fans spekulieren unter den Beiträgen, zu sehen sei »das schwarze Loch der guten Laune«. Andere meinen, sie könnten Umrisse im Schwarz erkennen - vielleicht vom Kölner Dom? Oder war es einfach nur »wieder so ein Hosentaschenanruf«? Allerdings hat Raab auch in der Vergangenheit schon mit vielen kleinen Hinweisen die PR für eine Show eingeläutet.

Was kommt nach DGHNDMBSR?

Und tatsächlich wartet man auf News vom deutschen Kult-Moderator. RTL hatte im Mai ein Ende von Stefan Raabs wöchentlicher Show »Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab« (DGHNDMBSR) in der bisherigen Form angekündigt und mitgeteilt, dass ein Neustart im Herbst geplant sei.

Kürzlich bekannt wurde bereits, dass Stefan Raab und Elton für eine neue RTL-Samstagabend-Show gemeinsam vor der Kamera stehen werden. Laut dem Sender und Raab Entertainment wird die Sendung im Winter mit dem Titel »Die Unzerquizbaren« zur Primetime im linearen TV ausgestrahlt und vorab im Streaming-Dienst RTL+ zu sehen sein. Dabei trete »das unbezwingbare Entertainment-Team Stefan Raab und Elton« erstmals gemeinsam »zum ultimativen Quiz-Battle« gegen Kandidaten an, wie es weiter hieß. Im Finale gehe es um bis zu 100.000 Euro.