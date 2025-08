Spotify erhöht Abopreise

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify erhöht nach rund zwei Jahren wieder seine Abo-Preise. Sie sollen ab September unter anderem in Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika steigen, wie das Unternehmen aus Schweden ankündigte. Spotify machte zunächst keine Angaben zu künftigen Preisstufen in Deutschland oder anderen einzelnen Ländern. Aus einer der Ankündigung hinzugefügten Beispiel-E-Mail an Abonnenten ging aber hervor, dass der Euro-Preis für ein Einzelabo von zuletzt 10,99 auf 11,99 steigen soll.

Abo-Kunden sollen demnächst über die neuen Preise informiert werden, hieß es. Spotify hat eine Gratis-Version mit Werbung - sowie weitere Abo-Modelle für Studenten, zwei Nutzer und Familien. Der Dienst gilt als klare Nummer eins im Musikstreaming und hat nach jüngsten Angaben 696 Millionen Nutzer, von denen 276 Millionen zahlende Abo-Kunden sind.