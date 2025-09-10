Klarna startet mit Kurssprung an der Börse

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Bezahldienst Klarna ist bei seinem Börsengang in New York mit einem soliden Kursplus gestartet. Die Aktie schloss den ersten Handelstag mit einem Zuwachs von 14,55 Prozent auf 45,82 Dollar ab. Das Unternehmen aus Schweden erreichte eine Bewertung von gut 17 Milliarden Dollar.

Der erste Kurs hatte mit 52 Dollar noch deutlicher über dem Ausgabepreis von 40 Dollar gelegen. Klarna hatte bei der Aktienplatzierung rund 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) eingenommen, die fast ausschließlich an bisherige Anteilseigner gehen.

Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot.

Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. Diese Dienstleistung mache 97 Prozent des Geschäfts aus, sagte Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski im US-Sender CNBC. Zugleich sieht er gute Chancen, tiefer ins Kreditkarten-Geschäft vorzustoßen.

In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern Softbank in das Unternehmen laut Medienberichten noch ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar. Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar.