Über 50 E-Mails im Job am Tag - Deutlicher Anstieg

Auf der Arbeit prasseln so viele E-Mails ein wie nie: Berufstätige erhalten im Schnitt 53 Nachrichten am Tag. Was die Gründe dafür sind und wie die Zahlen im Vergleich zu früheren Jahren stehen.

Beruflicher Mailverkehr erreicht neuen Höchststand
Nach einer Bitkom-Studie landen im Durchschnitt täglich 53 Mails in geschäftlichen Mail-Postfächern. Foto: Christoph Dernbach/DPA
Die Berufstätigen in Deutschland bekommen immer mehr E-Mails. Im Durchschnitt landen jeden Tag 53 Nachrichten in den geschäftlichen Mail-Postfächern, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Bei einer vergleichbaren Studie im Jahr 2021 lag die Zahl der beruflichen E-Mails pro Tag noch bei 26, vor zwei Jahren waren es durchschnittlich 40 E-Mails am Tag.

Für die Studie hat der Bitkom 1.002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren befragt - darunter 532 berufstätige Internetnutzer. Die Studie ist repräsentativ.

Wichtigste Form der beruflichen Kommunikation

»Die E-Mail ist für viele nach wie vor die wichtigste Form der beruflichen Kommunikation. Sie ist gut etabliert, leicht zu bedienen und funktioniert zuverlässig«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. »Zudem basiert die E-Mail auf einer offenen Infrastruktur mit unabhängigen Anbietern und schafft keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen.«

Ein Blick auf die Verteilung: Etwa jeder Siebte (14 Prozent) erhält täglich 100 oder mehr berufliche Mails. 22 Prozent bekommen täglich zwischen 50 und 100, und 46 Prozent zwischen 10 und 50 Mails. Nur 1 Prozent erhält weniger als 10 Mails am Tag.

