Hochofenanlage Völklinger Hütte: Schöner Rost

VÖLKLINGEN. Es ist ein Kulturerlebnis der ganz besonderen Art, die Völklinger Hütte zu besichtigen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier in den Hochöfen Eisenerz produziert. Schon einige Tage vor der Stilllegung des Werks Anfang Juli 1986 wurde die gesamte Hochofenanlage unter Denkmalschutz gestellt. Sie gilt als »das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung«. 1994 war sie das erste Industriedenkmal aus dieser Epoche, das in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde.

Bei der Anfahrt zur Völklinger Hütte ist schon von Weitem der riesige Wasserbehälter aus den Jahren 1917 und 1918 zu sehen. Er ist komplett aus Stahlbeton gebaut. Mit dem hier gelagerten Wasser konnten die Stahlmäntel der Hochöfen bei einem Ausfall der Pumpen für rund 15 Minuten gekühlt werden. Heute dient der imposante Bau als Eingang und Besucherzentrum und beherbergt unter anderem die Kasse, einen Laden und ein Café. Beeindruckend sind die gigantischen Ausmaße der Anlage. Alles ist riesig, alles macht einen brachialen Eindruck. Fans von schönem Rost sollten mindestens zwei Stunden Zeit einplanen. Der beschilderte Rundgang durch die Anlage umfasse mehr als sieben Kilometer, heißt es. Für bestimmte Bereiche muss man einen Schutzhelm aufsetzen. Hier wird deutlich, warum der Ausdruck »Schwerindustrie« erfunden wurde. Die Gebläsemaschinen sind bis zu 29 Meter lang und 14 Meter breit, ihre Schwungräder haben sechs Meter Durchmesser. Sie pumpten einst Druckluft zu den Hochöfen.

Rohre und Kamine

Die Hochöfen selbst sind kaum zu sehen, denn sie sind von Winderhitzern und einem Gewirr von Rohren und Kaminen verdeckt. Bei Temperaturen von bis zu 2.000 Grad wurde im vergangenen Jahrhundert hier Erz und Koks zu Roheisen verarbeitet. Wer heute durch die Hallen und Anlagen schlendert und die Beschreibungen liest, kann sich kaum vorstellen, wie die Anlage einst im Betrieb gewirkt haben muss. Hitze, Lärm, Schmutz und Betriebsamkeit müssen gi-gantisch gewesen sein. Im Jahr 1965 beispielsweise zählten die gesamten Produktions- und Verwaltungsbereiche der Völklinger Hütte insgesamt 17.000 Mitarbeiter, heißt es. Heute dient sie als Industriemuseum, ist aber auch Schauplatz internationaler Ausstellungen, Festivals und Konzerte. (GEA)

www.voelklinger-huette.org