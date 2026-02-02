Zahnarzt-Rechnungen: Da vergeht einem das Lächeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Deutschen gönnen sich Lifestyle-Teilzeit, machen zu oft krank, bekommen zu viele Sozialleistungen, arbeiten zu wenig. Hier müsse sich dringend etwas ändern, so kam es in den letzten Wochen immer wieder aus verschiedenen Teilen der CDU/CSU. Am Wochenende legte dann der CDU-Wirtschaftsrat, ein CDU-naher Unternehmerverband, noch einmal einen drauf: Der Gang zum Zahnarzt solle künftig privat abgesichert und bezahlt werden.

Doch Zahnbehandlung ist kein Luxus. Schon heute müssen Patienten viele Leistungen rund um ihre Zahngesundheit selbst zahlen. Experten weisen darauf hin, wie wichtig gute Zähne für die körperliche Gesundheit sind. Ein Aufschieben hier könnte an anderer Stelle teuer werden. Und wollen wir wirklich ein Land sein, in der man die Größe des Geldbeutels am Gebiss erkennen kann? Die Kritik kommt inzwischen auch aus der Union. Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels Dennis Radtke kritisierte den Vorstoß als eine »Erklärung von Superprivilegierten« und warnte vor einer immer größeren Schlagseite der Debatte, nämlich einseitig in Richtung der Arbeitnehmer. Bei den Christdemokraten macht sich zu recht kurz vor den ersten Landtagswahlen Panik breit. Immer mehr versuchen der entgleisten Sozialdebatte zu entkommen – doch es wirkt wie ein Schlittern auf glattem Parkett.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss man über Kürzungen nachdenken. Doch die Union präsentiert kein stimmiges wirtschaftspolitisches Konzept, liefert nur einen Überbietungswettbewerb bei Einschnitten in den Sozialstaat. Die Wahlkämpfer der CDU können einem dieser Tage Leid tun. Sie müssen wahrlich die Zähne zusammenbeißen.

