Bitte aktivieren Sie Javascript

Natürlich erscheint es verwunderlich, dass das grün-geführte Umweltministerium von Thekla Walker gerade so kurz vor einer Landtagswahl den ersten Wolf-Abschuss in Baden-Württemberg so scheinbar ganz ohne Widerstand mitträgt. Entsprechend verständlich ist es auch, dass politische und ideologische Gegner da ein gewisses »Gschmäckle« wittern.

Was die Fakten angeht, so gelten in Baden-Württemberg ansässige Wölfe trotz Rissen von Nutztieren nicht automatisch als Problemwölfe. Hier fehlt noch die entsprechende Gesetzesänderung. Anders verhält es sich mit dem Grundsatz, dass Tiere nicht menschenscheu bleiben. Im aktuellen Fall näherte sich das Tier mehrfach Menschen und Hunden. Genau deswegen wurde das Tier von Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg als problematisch eingestuft, was dann zu der Ausnahmegenehmigung führte. Hätten Walker aufgrund von Herdenschutz den Abschuss genehmigt oder den Abschuss verweigert, wäre Kritik gerechtfertigt. So setzt das Umweltministerium nur geltendes Recht um.

david.drenovak@gea.de