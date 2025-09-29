Wo wird im Bundeshaushalt gespart und wo geprasst?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Bundeshaushalt beschäftigt nicht nur Berlin, sondern auch die Bürger in Deutschland. Denn für viele ist das, was in der Hauptstadt gerade beschlossen wird, bare Münze wert - ober eben nicht. Selbst wenn die Gesamtheit von Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit profitiert, so wiegen oft einige Euro weniger im Portemonnaie, durch gesenkte Steuerfreibeträge oder andere Kürzungen deutlich schwerer, als das gestopfte Schlagloch vor der Haustüre. Durch Ankündigungen wie Sondervermögen, größerer Schuldenaufnahme, einer steigenden Steuerprognose und insgesamt mehr als 500 Milliarden auf der Ausgabenseite hoffen viele Menschen und Unternehmen im aktuellen Geschäftsjahr zu profitieren, doch unter dem Strich stehen weniger Investitionsausgaben als noch im Vorjahr.

In manchen Bereichen wird viel investiert, in anderen viel gespart. Mehr Investitionen bedeuten jedoch nicht, dass der Bürger am Ende auch mehr Geld in der Tasche hat. Glücklicherweise gilt das für Kürzungen im Bundesetat aber gleichermaßen.

Mehr Geld für Ältere

Der größte Batzen im aktuellen Bundeshaushalt sind auch diesmal wieder die Zuweisungen und Zuschüsse, die auf Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter sowie Erwerbsminderung entfallen. Dafür sieht der Haushaltsentwurf 132,89 Milliarden Euro vor. 2024 waren es noch 127,3 und damit rund fünfeinhalb Milliarden Euro weniger. Darin enthalten sind die Leistungen an die Rentenversicherung mit 121,25 Milliarden Euro (2024: 116,27 Milliarden Euro). Mehr Geld bekommen Bürgerinnen hier, beispielsweise durch die schnellere Umsetzung der sogenannten »Mütterrente«. Auch, weil das Rentenniveau und je nach Jahrgang die Rentensätze angepasst wurden, können besonders ältere Bürger davon profitieren.

Mehr Geld für Rüstung, aber kein Profit für Bürger

Die Steigerungen der Ausgaben in Höhe von 5,4 Prozent des aktuellen Haushalts gegenüber dem Vorjahr kommen auch der Verteidigung zugute. Im Vergleich zum Etat 2024 steigt der Verteidigungshaushalt für das laufende Kalenderjahr um rund 10 Milliarden Euro auf rund 62,43 Milliarden Euro. Zusätzlich stehen für 2025 rund 24,06 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr bereit. Dieser Anstieg stellt eine historische Wende bei den Verteidigungsausgaben dar. Damit stehen der Bundeswehr 2025 mehr als 86 Milliarden Euro für die Beschaffung von Material, Ausrüstung, Gerät und Personal zur Verfügung. Es soll rund 10.000 neue militärische und 1.000 zivile Planstellen für die Bundeswehr geben. Die Eckwerte für die kommenden Jahre sehen zudem vor, dass der Einzelplan 14 in 2026 auf 82,69 Milliarden, 2027 auf 93,35 Milliarden, 2028 auf 136,48 Milliarden und 2029 auf 152,83 Milliarden Euro steigen soll. Einen wirklichen Profit haben die Bundesbürger dadurch jedoch nicht.

Mächtiges Plus durch Pendlerpauschale ab 2026

Das Finanzministerium hingegen hat ein ziemliches Plus für die Pendler im Petto. Mit der Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer dürften einige Menschen, die hart arbeiten und weite Wege zwischen ihrem Zuhause und ihrem Job haben, einiges ausmachen. Die Entfernungspauschale wird zwar erst zum 1. Januar 2026 einheitlich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer erhöht, aber schon jetzt können sich Pendler auf ein schönes Plus freuen. Unter der Voraussetzung, dass die übrigen Werbungskosten bereits den Arbeitnehmerpauschbetrag überschreiten, wirkt sich dies wie folgt aus: Bei einem Arbeitsweg von 10 Kilometern und einer Fünf-Tage-Woche sind das bereits 176 Euro jährliche zusätzliche Werbungskosten. Bei 20 Kilometern werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar um 352 Euro zusätzliche Werbungskosten jährlich entlastet. Insgesamt werden die Steuerzahler werden im Jahr 2026 um rund 1,1 Milliarden Euro entlastet.

Pendler bekommen ab dem 1. Januar 2026 ein deutliches Plus durch den Haushalt. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa Pendler bekommen ab dem 1. Januar 2026 ein deutliches Plus durch den Haushalt. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa

Inklusion schaut in die Röhre

Bürger müssen in Bereichen wie der Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit weniger Geld rechnen, da die Mittel für 2025 von 523,7 Millionen Euro auf 389,62 Millionen Euro sinken. Auch die staatlichen Hilfen für die Teilhabe nach dem Teilhabegesetz werden reduziert. Zudem haben einige Politiker der CDU die Abschaffung des Pflegegrades I in den Raum gestellt, was nochmals ein bis zwei Milliarden Euro einsparen könnte und pflegende Angehörige beispielsweise mit knapp 140 Euro pro Monat mehr belasten könnte, da diese Förderung beispielsweise bei Demenzpatienten komplett wegfallen könnte.

Gesundheitsbereich ist wacklig

Auch im Gesundheitsbereich könnten höhere Kosten auf den Bürger zukommen. Aktuell hat der Bund zwar Soforthilfen für Krankenhäuser im Haushaltsentwurf 2025 geplant. Diese Mittel stammen jedoch nicht aus dem Gesundheitsfonds, sondern wurden von Verkehrsprojekten abgezweigt. Sollten die Mittel nicht ausreichen, um die Kosten der Krankenhäuser zu decken, werden Leistungen teurer. Zudem ist der Spielraum der Ministerien, die sich mit der Gesundheit der Deutschen beschäftigen, nicht üppig und es droht weiterer Ärger von gerichtlicher Seite. Die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben jüngst eine Klage in Milliardenhöhe Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht, weil sie, so die GKV, auf den Kosten für die Versorgung von Bürgergeldempfängern sitzenbleiben. Denn für die gesundheitliche Versorgung dieser Menschen erstattet der Bund nicht die vollen Kosten. Konsequenz könnte also sein, dass alle gesetzlich Versicherten dieses Delta mit höheren Beiträgen ausgleichen müssen.

Der Bundeshaushalt sieht weiterhin keine vollständigen Beiträge für Grundsicherungsbezieher vor. Das bedeutet die Lücke könnte durch höhere Beiträge der Versicherten geschlossen werden. Foto: Jens Kalaene/dpa Der Bundeshaushalt sieht weiterhin keine vollständigen Beiträge für Grundsicherungsbezieher vor. Das bedeutet die Lücke könnte durch höhere Beiträge der Versicherten geschlossen werden. Foto: Jens Kalaene/dpa

Bürgergeldkürzungen hängen vom Bezieher ab

Das Bürgergeld war wohl das öffentlichste Thema, bei dem die Regierung sparen wollte. Während Unionspolitiker im vergangenen Jahr noch von mittleren zweistelligen Milliardensummen sprachen, zeichnet sich im aktuellen Haushaltsplan eine Reduktion von rund 5 Milliarden Euro ab. Mit schärferen Sanktionen, neuen Bürgergeld-Regeln für Menschen aus der Ukraine und strengeren Grenzen für die Übernahme der Wohnkosten will dies die Regierung schaffen. Experten sind von diesem Konzept nicht wirklich überzeugt. Was dies für den einzelnen Bezieher bedeutet, ist nicht prognostizierbar.