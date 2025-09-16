Was eine junge Frau als Beobachterin im Westjordanland erlebt hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/MASAFER YATTA. Sie ist 31 Jahre alt – und hat einen prägenden Einsatz im Westjordanland hinter sich. Im Rahmen des gesetzlich garantierte Quellenschutzes, nennt die Redaktion sie im Interview nur Nadja. Für das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI), das vom Weltkirchenrat ins Leben gerufen wurde, hat sie in der Region Masafer Yatta, südlich der Stadt Hebron, das Leben der Palästinenser dokumentiert. Als passive Menschenrechtsbeobachterin war ihr Auftrag, das Leben der Menschen mit all seinen Widrigkeiten festzuhalten. Masafer Yatta liegt größtenteils in dem Teil des Westjordanlandes, der vollständig unter israelischer Kontrolle steht. Mehr als die Hälfte aller Gebäude dort sind vom Abriss durch israelische Behörden bedroht.

GEA: Nadja, Sie waren drei Monate im Westjordanland – nicht unbedingt der sicherste Ort. Wieso entscheidet man sich für einen Einsatz dort?

Nadja: Für mich war es wichtig, beide Seiten des Konflikts zu hören. Ich wollte mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommen, ihre Geschichten hören. Wir waren in einem Dreierteam vor Ort. Man verdient in dieser Zeit nichts, kein Gehalt, bekommt aber Kost, Logis und eine Art Taschengeld vom Programm.

Man hört in Deutschland immer wieder, dass es zu Zusammenstößen zwischen Siedlern und Palästinensern dort kommt. Wie häufig passiert das?

Nadja: Das passiert täglich, seit dem 7. Oktober, also dem Überfall der Hamas auf Israel, noch viel häufiger. Das können Provokationen sein, beispielsweise, dass Siedler mit ihren Schafen auf dem Land von Palästinensern rumlaufen. Es kann sein, dass Schulkinder auf dem Weg zu Schule belästigt werden. Es wird ihnen der Weg blockiert, es werden Fotos von ihnen gemacht. Es gibt sehr viele Wegblockaden, die den Palästinensern das tägliche Leben erschweren – durch Erdhaufen, Schranken. Diese Bewegungseinschränkung soll sie daran hindern, Kontakt zueinander zu haben, zur Arbeit zu gehen. Ihnen wird so das Leben schwer gemacht, mit dem Ziel, sie von ihrem Wohnort oder Eigentum wegzubringen.

Welche konkreten Provokationen haben Sie erlebt?

Nadja: Wir haben beispielsweise Palästinenser aus dem Dorf Wadi Al-Rakhim bei der Heu-Ernte unterstützt. Diese Ernte fand vorzeitig statt, damit die Menschen überhaupt noch etwas retten konnten … Denn die Übergriffe durch Siedler aus den nahegelegenen Außenposten hatten sich in den Tagen und Wochen zuvor gehäuft, sie hatten zuletzt nach Augenzeugenberichten versucht, die Felder in Brand zu setzen, als die Palästinenser ernten wollten. Also mussten wir loslegen, damit etwas übrigbleibt.

»Dann kamen weitere Siedler mit militärischer Kleidung und Sturmgewehren, die sie auf uns gerichtet haben«

Wie sah Ihre Hilfe aus?

Nadja: Gemeinsam mit israelischen Menschenrechtsorganisationen, beispielsweise Rabbis for Human Rights oder Taayush, versuchen wir bei solchen Einsätzen eine Art schützende Präsenz zu zeigen. Kaum hatten wir mit der Ernte begonnen, tauchten wieder junge Siedler auf. Sie haben Schafe auf das Feld getrieben, damit diese den Weizen niedertrampeln und fressen. Außerdem haben sie mit Fußtritten gezielt fertige Heuballen zerstört. Dann kamen weitere Siedler mit militärischer Kleidung und Sturmgewehren, die sie auf uns gerichtet haben. Sie haben sich uns in den Weg gestellt, uns zwei Stunden lang physisch und verbal bedroht. Bis dann Soldaten eintrafen.

Was haben diese gemacht? Helfen die israelischen Soldaten nur den Siedlern oder auch den Palästinensern?

Nadja: Zuerst haben die Soldaten freundliche Gesten mit den Siedlern ausgetauscht. Dann hat der Kommandant den Siedlern aber tatsächlich gesagt, dass es palästinensische Felder sind und sie haben sich zurückgezogen. Der Auftrag des Militärs im Westjordanland ist es eigentlich, nach Vorgaben des internationalen Rechts zu handeln. Die Soldaten müssen also auch die Palästinenser schützen. Das Militär schützt aber praktisch nur die Siedler in den Siedlungen, das waren meine Erfahrungen. Oft schauen die Soldaten einfach zu bei Schikanen, selten beteiligen sie sich, und seltener helfen sie den Palästinensern.

Haben Sie auch Landnahme oder Zerstörung erlebt?

Nadja: Ja. Wir waren im Dorf Khallet Athaba in den Hügeln südlich von Hebron, das zwei Tage zuvor nahezu vollständig von Soldaten abgerissen worden war. Die sind morgens ohne Vorankündigung mit Baggern gekommen und haben 23 Gebäude zerstört. Nahezu das ganze Dorf, auch Wasseranlagen, Toiletten, Ställe, Solarsysteme. 120 Menschen leben in diesem Dorf, circa 20 Familien, viele schon seit vielen Generationen. Die Menschen hatten keine Chance, sich auf die Zerstörung vorzubereiten und ihre Habseligkeiten aus den Häusern zu schaffen.

»Die Soldaten kamen morgens ohne Vorankündigung mit Baggern und haben 23 Gebäude zerstört«

Wie begründet die israelische Armee diese Zerstörung?

Nadja: Dieses Dorf liegt in der Feuerzone 918. Ein Übungsgebiet, das in den 1980er-Jahren vom israelischen Militär errichtet wurde. In dieser Zone liegen 12 palästinensische Dörfer. Diese Dörfer existieren teilweise schon sehr lange, sie haben teilweise Besitzurkunden aus der Zeit des osmanischen Reiches. 2022 hat der oberste Gerichtshof in Israel beschlossen, dass diese Dörfer zugunsten der Feuerzone 918 abgerissen werden können. Heißt, die Menschen leben in der ständigen Angst, dass ihre Heimat zerstört wird. Nach israelischem Recht ist die Zerstörung der Dörfer formal rechtens. Doch aus dem Blickwinkel des Völkerrechts absolut nicht. In Khallet Athaba war es die dritte Zerstörungsaktion allein in diesem Jahr, aber mit Abstand die größte.

Was machen die Menschen nun? Wie haben Sie die Bewohner erlebt?

Nadja: Ich habe die Menschen als orientierungslos und verzweifelt erlebt, aber auch mit einem starken Willen, sich ihr Land nicht nehmen zu lassen. Ich habe sie beispielsweise gefragt: Wo wollt ihr nun hingehen? Dann haben sie gesagt: Wo sollen wir denn hingehen, wir haben nichts mehr… Alle mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt: Wir bauen wieder auf, das ist unser Land. Bis dahin leben sie unter brutalen Bedingungen dort, hausen teilweise, nur durch Planen geschützt, unter Olivenbäumen.

Heißt, die Menschen leben also in ständiger Angst vor Schikanen?

Nadja: Ja. In einem anderen Dorf, in dem wir waren, gibt es beispielsweise einen Schichtplan. Nachts ist immer jemand wach. Wäre das nicht der Fall, würde kaum jemand noch schlafen können vor lauter Angst.

Warum?

Nadja: Manchmal stellen Siedler nachts ein Flutlicht auf, damit es hell wird und die Menschen nicht schlafen können. In diesem besagten Ort fährt auch manchmal jemand einfach nachts durch die Straßen und hupt. Siedler klopfen bewaffnet an Fenster, Fenster werden zerstört, auch Olivenbäume. Im Dorf Amnir haben wir erlebt, wie 30 bis 40 Siedlerjugendliche nachts Häuser angegriffen haben. Steine flogen. Armee und Polizei kamen zwar, unternahmen jedoch nichts zum Schutz der Dorfbewohner, sondern stellten sich auf die Seite der Siedler.

»Im Dorf Amnir haben wir erlebt, wie 30 bis 40 Siedlerjugendliche nachts Häuser angegriffen haben«

Was kann der Bewohner, der Nachtdienst hat, denn dann tun?

Nadja: Er kann die Vorkommnisse beispielsweise filmen, die Polizei rufen. Manchmal versucht man im Nachgang auch, eine Klage einzureichen. Er kann die anderen Dorfbewohner warnen. Diese Unsicherheit setzt den Menschen extrem zu. Kinder wachen nachts weinend auf, machen ins Bett.

Von was leben die Menschen in dieser Region?

Nadja: Seit dem 7. Oktober 2023 haben ganz viele Menschen ihre Genehmigung zur Arbeit in Israel verloren. Viele haben keine reguläre Arbeit mehr, machen jetzt Schafzucht. Aber auch das ist mit Risiko verbunden. Wenn ein Schäfer mit seinen Schafen allein rausgeht, kann er provoziert werden. Siedler gehen oft mit ihren Schafen über Palästinenserland. Oder sie treiben die verschiedenen Herden zusammen und greifen sich dann die besten Schafe raus. Deshalb sind viele Palästinenser beispielsweise dazu übergegangen, ihre Schafe mit Farbe zu markieren. Im allerschlechtesten Fall trauen sich die Palästinenser wegen all dieser Risiken mit ihren Schafen nicht mehr raus – und müssen das Futter für die Tiere zukaufen.

Wie sieht die Schulbildung dort aus?

Nadja: Der Weg in die Dorfschulen für die Kinder ist wie eine kleine Wanderung, sie laufen in extremer Hitze, Regen, über Stock und Stein. Da die Schulen nicht isoliert sind, sitzen die Kinder im Winter in Jacken dort. Es gibt erwachsene Schulwegbegleiter. Seit dem 7. Oktober ist der Weg gefährlicher geworden. Ich habe zum Beispiel mit einer Schulwegbegleiterin gesprochen, die berichtet, wie sie und Kinder von Siedlern auf Pferden verfolgt wurden. An einem anderen Tag drang ein Siedler in die Schule ein und griff einen Lehrer an.

Wurden Sie auch bedroht?

Nadja: Nein, ich und meine Kollegen wurden nicht bedroht.

»An einem anderen Tag drang ein Siedler in die Schule ein und griff einen Lehrer an«

Gibt es auch gemäßigte Siedler und eine einigermaßen friedliche Co-Existenz?

Nadja: Prinzipiell lebt ein Großteil der Menschen in den Siedlungen friedlich. Sie tun das, weil dieses Leben für sie wesentlich günstiger ist, als in Israel. Es ist am Ende aber trotzdem eine Besatzung, das darf man nicht vergessen – denn die Siedlungen sind völkerrechtswidrig.

Was wünschen sich die Palästinenser für die Zukunft?

Nadja: Die meisten Menschen geben die Hoffnung nicht auf. Versuchen, durch ihr Bleiben einen friedlichen Widerstand zu leisten. Die Wünsche sind oft ganz einfach: Die Menschen wollen sich frei bewegen im Land, in ihrer Region, sie wollen ihre Kinder zur Schule schicken, ohne Angst zu haben. Das holt mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen – weil das für mich hier in Deutschland ganz normale Dinge sind. Es macht einem bewusst, wie gut wir es eben haben. (GEA)