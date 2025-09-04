Was die Ex-Minister jetzt machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Was machen die ehemaligen Politiker der Ampel-Koalition eigentlich jetzt, wo sie nicht mehr im Amt sind?

- Olaf Scholz (SPD)

Der ehemalige Bundeskanzler sitzt weiterhin im Bundestag. Scholz’ neuer Posten dürfte ihm mehr Freizeit lassen als das Amt des Bundeskanzlers. Er könnte sich also häufiger seinen Hobbys widmen: Joggen, Radfahren, Rudern und Lesen. In einem Podcast der »Zeit« sagte Scholz zu seinen Plänen, er wolle »wandern, in Konzerte, ganz selten auch ins Kino, ins Theater« gehen. Und er werde mehr ausschlafen, denn: »Ich bin von Natur aus Langschläfer, aber mein Leben ist anders verlaufen.«

- Robert Habeck (Grüne)

Der ehemalige Wirtschaftsminister hat sein Bundestagsmandat zum 1. September aufgegeben. Er will diverse Gasprofessuren annehmen, unter anderem an der University of California in Berkeley und am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen. Außerdem werde er »freiberufliche Engagements als Redner zu verschiedenen Anlässen« annehmen, sagte Habeck. Spekulationen über ein neues Buchprojekt – Habeck hat mit seiner Frau Andrea Paluch mehrere Romane und Kinderbücher veröffentlicht – bezeichnete Habeck als »Schwachsinn«.

- Annalena Baerbock (Grüne)

Die ehemalige Außenministerin ist seit 1. September für ein Jahr Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Baerbocks Wechsel nach New York sorgte für Aufruhr, denn eigentlich war die deutsche Diplomatin Helga Schmid schon für den Posten auserkoren. Zudem hatte Baerbock zuvor in einem Brief an ihre Partei geschrieben, für die Arbeit als Außenministerin hätte sie »auch einen privaten Preis« zahlen müssen. »Daher habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben.«

- Christian Lindner (FDP)

Der ehemalige Finanzminister hat nach dem Scheitern seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde seine politische Karriere für beendet erklärt. Er will künftig als Autor und Redner tätig sein. Dies genehmigte ihm die Bundesregierung bereits im Mai. Unter anderem wurde er für internationale Kongresse in Wien, Sofia und Zürich gebucht. Anfang April gaben Lindner und seine Ehefrau Franca Lehfeld bekannt, dass sie ihr erstes Kind bekommen haben.

- Volker Wissing (parteilos, Ex-FDP)

Der frühere Bundesverkehrsminister Volker Wissing wechselt beruflich aus der Politik in die Wirtschaft. Er wird den Vorsitz eines neuen Beirates der Christ Capital GmbH übernehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Beirat soll demnach ein beratendes Gremium für die gesamte Unternehmensgruppe werden. Zu ihr gehört unter anderem die Beratungsfirma »Joschka Fischer & Company« des früheren Außenministers und Grünen-Politikers Joschka Fischer. Der Inhaber der Unternehmensgruppe, Harald Christ, hat eine bewegte politische Vergangenheit. Er war zunächst Mitglied der SPD und zeitweise deren Mittelstandsbeauftragter. Ende 2019 trat er aus der Partei aus und begründete dies mit dem Linkskurs der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wenige Monate später wurde Christ FDP-Mitglied und übernahm dort 2020 für knapp zwei Jahre das Amt des Bundesschatzmeisters. Nach dem Scheitern der Ampel trat er im Dezember vergangenen Jahres aus der FDP wieder aus.

Der Berufung Wissings zum Beiratsvorsitzenden muss die Bundesregierung zustimmen. Nach dem Ministergesetz kann sie eine solche Tätigkeit für die Zeit von 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, wenn dadurch öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es um eine Beschäftigung in Bereichen geht, in denen ein ehemaliges Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war.

In seiner Freizeit könnte er wieder häufiger an der Orgel sitzen. Wissing ist Organist und sagte der F.A.Z., er könne sich vorstellen, dem und anderen Hobbys wie dem Sport wieder mehr Zeit zu widmen. In anderen Interviews gab er an, viel Zeit im Garten und in der Küche verbringen zu wollen – und hinter der Kamera. Wissing fotografiert gerne, vor allem Menschen und ungewöhnliche Situationen.

- Marco Buschmann (FDP)

Nach dem Austritt der FDP aus der Ampel-Koalition legte Buschmann sein Amt als Justizminister nieder und wurde Generalsekretär der Liberalen. Nach der Wahlniederlage und dem Scheitern seiner Partei bei der Bundestagswahl erklärte Buschmann seinen Rückzug aus der aktiven Politik, um sich beruflich neu zu orientieren. Er ist Rechtsanwalt. Möglicherweise widmet sich Buschmann auch wieder verstärkt der Musik. Unter dem Pseudonym MBSounds veröffentlichte er auf SoundCloud zahlreiche Musikstücke. Den Bruch der Ampelkoalition verarbeitete Buschmann in dem Titel »Gehen um zu stehen«.

- Christine Lambrecht (SPD)

Die am 16.Januar 2023 wegen einer von Feuerwerkskörpern kaum zu verstehenden Neujahrsansprache zurückgetretene Vorgängerin von Verteidigungsminister Boris Pistorius veröffentlichte im 2025 Eigenverlag ein 133-seitiges Buch über ihre Amtszeit mit dem Titel »Auf Stöckelschuhen durch Absurdistan«.

- Hubertus Heil (SPD)

Der ehemalige Arbeitsminister sitzt noch im Bundestag und ist nun Religionsbeauftragter der SPD-Fraktion.

- Anne Spiegel (Grüne)

Die kurzzeitige Familienministerin, die bereits am 25. April 2022 wegen der Aartal-Katastrophe zurücktreten musste, ist seit November 2024 Managerin im Leitungsteam des gemeinnützigen Unternehmens Krisenchat, das Hilfe für junge Menschen in Not anbietet.

- Karl Lauterbach (SPD)

Der Ex-Gesundheitsminister ist seit 21.Mai 2025 Vorsitzender des Forschungsausschusses. Auch Ex-Familienministerin Lisa Paus (Grüne), Ex-Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne), Ex-Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Ex-Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) sitzen noch im Bundestag. (GEA)