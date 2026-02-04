Warum Linken-Chefin Ines Schwerdtner für Kneipen kämpft

Bitte aktivieren Sie Javascript

GEA: Frau Schwerdtner, Sie sind erst 2023 in die Partei eingetreten, kurz darauf waren Sie bereits Co-Vorsitzende. Wie haben Sie den Wechsel aus dem politischen Journalismus in die Politik und das gleich in führender Position empfunden?

Ines Schwerdtner: Das war schon ein krasser Wechsel. Die Partei stand vor einer entscheidenden Phase und für mich war klar: Wenn ich diesen Schritt gehe, dann mit voller Verantwortung.

Hat Friedrich Merz mit seinem Zustrombegrenzungsgesetz die Linke gerettet?

Schwerdtner: Da sind viele Dinge zusammengekommen. Heidi Reichinnek – wir sind gute Freundinnen - ist vorher schon gut angekommen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Nürnberg mit 400 Leuten. Aber das Feuer hatte sich noch nicht in den Umfragen wiedergespiegelt. Wir haben uns im Haustür-Wahlkampf auf das Thema Wohnen fokussiert und mit über 680.000 Menschen direkt gesprochen. Und dann kam der Fall der Brandmauer und wir waren plötzlich die einzige antifaschistische Partei.

Gregor Gysi hat der CDU Koalitionen angeboten, Jan van Aken hat das ausgeschlossen. Wie stehen Sie zu Koalitionen mit der CDU – etwa in den ostdeutschen Bundesländern?

Schwerdtner: Wir werden alles tun, um die AfD von der Macht fernzuhalten. Aber wir werden mit der CDU keine AfD-Politik machen, die Ausgrenzung und Sozialabbau betreibt.

Würden Sie sagen, das beispielsweise Alexander Dobrindt AfD-Politik macht?

Schwerdtner: In Teilen schon. Wenn Sie sich einige Forderungen aus der Union zu Abschiebungen anschauen, dann kennen wir solche Sprüche früher nur von der AfD.

Glauben Sie dass es im Osten Koalitionen der CDU mit der AfD geben wird?

Schwerdtner: Im Osten sind viele Christdemokraten offen für einen Rechtsruck. Es gibt die reale Gefahr, dass das kommen kann. Alles andere zu glauben, ist naiv. Auf kommunaler Ebene gibt es das schon. Die feiern gemeinsame Sommerfeste.

Wie sieht ein modernes Einwanderungsgesetz aus Sicht der Linken aus?

Schwerdtner: Daran arbeiten wir gerade in unserem aktualisierten Grundsatzprogramm. Wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, sofort arbeiten lassen. Und wir stehen zum Recht auf politisches Asyl ohne Wenn und Aber.

Sie würden auch keine Straftäter nach Syrien oder Afghanistan abschieben?

Schwerdner: Das ist reine Symbolpolitik. Da geht es um ganz wenige Menschen. Davon werden die Mieten nicht billiger und der entlassene Bosch-Beschäftigte hat auch nichts davon.

Sie sagen Klassenkampf statt Kulturkampf, Aber gibt es heute überhaupt noch eine Arbeiterklasse?

Schwerdtner: Für mich sind das alle, die arbeiten, um ihre Miete zu bezahlen. Die Beschäftigten bei Bosch ebenso wie Pflegekräfte und Lehrerinnen. Und die bekommen jetzt von der CDU nochmal einen reingewürgt, in dem man ihnen sagt, dass sie nicht genug arbeiten. Begriffe wie Lifestyle-Teilzeit sind eine Frechheit gegenüber Arbeitnehmern und vor allen gegenüber Frauen.

Wie wollen Sie die Wirtschaft wieder in Gang bringen?

Schwerdtner: Was wir erleben ist keine kleine Krise, sondern das Ende eines Modells. Wir brauchen eine aktive staatliche Industriepolitik, aber wir müssen dort, wo es massive staatliche Förderungen gibt, auch Arbeitsplatzgarantien einfordern. Vom derzeitigen Lobbyistenkabinett wird das nicht kommen. Die großen Konzerne haben zu viel politische Macht. Der Kanzler kommt von Blackrock, der Digitalminister von Media Markt.

Sie fordern die Überwindung des Kapitalismus. Was kommt denn danach?

Schwerdtner: Für uns geht es ganz konkret darum, zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge am Gemeinwohl auszurichten. Krankenhäuser, Bildung und Wohnen sollten nicht nach Renditelogik organisiert sein. Das Beispiel Deutsche Bahn zeigt, wie schlecht es funktioniert, wenn öffentliche Verantwortung und Marktmechanismen vermischt werden. Schlimmer wäre nur gewesen, die Bahn an die Börse zu bringen.

Bleiben wir beim Wohnungsbau. Sie waren Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Der Volksentscheid wurde gewonnen, aber nicht umgesetzt…

Schwerdtner: Wir sind generell für mehr Volksentscheide. Und mit einer Reichensteuer könnte man viele bezahlbare Wohnungen finanzieren. In Wien hat man mit einer Sektsteuer den sozialen Wohnungsbau unterstützt, das könnte ein Vorbild sein.

Der Nahost-Konflikt spaltet die Linke. Was empfinden Sie, wenn Sie sehen, dass in Leipzig Linke gegen Linke demonstrieren?

Schwerdtner: Der Krieg in Gaza hat viele tief erschüttert, auch innerhalb der Linken. Gleichzeitig haben wir gerade in Sachsen drängende Probleme mit der AfD, gegen die wir uns entschieden stellen müssen. Das Völkerrecht gilt für jeden, auch für Netanjahu, Putin und Trump. Dafür üben wir Druck auf die Regierung aus und fordern einen Stopp von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Dass die Waffenlieferungen an Israel zeitweise eingestellt wurden ist auch ein Erfolg unseres Drucks.

Sie sind auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie viel Land sollen die Ukrainer denn für einen Frieden aufgeben?

Schwerdtner: Über territoriale Fragen kann nur die Ukraine selbst entscheiden. Was wir gerade erleben ist das Gegenteil davon: nämlich, dass Trump und Putin die Gebiete aufteilen. Das untergräbt das Völkerrecht und schadet jeder Aussicht auf einen gerechten Frieden.

Warum sind Sie gegen eine Dienstpflicht auch für Frauen?

Schwerdtner: Etwas Schlechtes wird nicht besser, wenn es alle machen müssen. Der Dienst an der Waffe hat für uns nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Wir sind für Freiwilligkeit und beraten Leute, die jetzt wieder den Kriegsdienst verweigern wollen.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sie sind in Sachsen geboren, in Hamburg aufgewachsen und wohnen in Berlin. Wo ist für Sie Heimat?

Schwerdtner: Heimat ist für mich eher ein Gefühl als ein Ort. Das Räuchermännchen aus dem Erzgebirge zur Weihnachtszeit oder die Skatrunde in der Eckkneipe fallen für mich darunter.

Dorfkneipen gibt es seit Corona auch nicht mehr so viele..

Schwerdtner: Deshalb setzen wir uns auch für den Erhalt der Kneipenkultur ein.