Wahl zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt: Eine Angstentscheidung

Angstentscheidungen sind selten gute. Die Wahl von Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten im Landtag von Sachsen-Anhalt ist eine Angstentscheidung. Denn sie erfolgte aus der Furcht vor der Stärke der AfD. In den Umfragen stehen die Rechtsnationalen an der Marke von 40 Prozent, die CDU liegt knapp 15 Punkte dahinter.

Acht Monate vor der Landtagswahl sah die regierende Union ihre Chancen schwinden, auch weil nur jeder zweite Wähler in dem Bundesland den Spitzenkandidaten Schulze kennt. Also machte man ihn zum Ministerpräsidenten, damit er in der verbleibenden Zeit bis zum Wahltermin bekannter werden kann. So weit, so klassisch, wäre da nicht der bittere Beigeschmack. Denn eigentlich wollte Langzeitministerpräsident und Landesvater Reiner Haseloff bis zum Ende der Wahlperiode im Amt bleiben. Er hatte es den Bürgern versprochen und dieses Versprechen gebrochen. Dieser Bruch hat nicht nur Haseloffs Glaubwürdigkeit beschädigt, sondern die seiner Partei. Am Ende seiner langen Karriere könnte es dem 71-Jährigen egal sein, der CDU und Sven Schulze aber nicht.

Jeder Wähler, der mit dem Gedanken spielt, im September das Kreuz bei der AfD zu machen, aber bisher wegen der Persönlichkeit Haseloffs CDU gewählt hat, wird nun denken: Jetzt erst recht. Denn die Aktion Ministerpräsidententausch hat den Ruch der Trickserei. Um die AfD zu verhindern, werden die Regeln gebogen und gezogen, wie es den Regierenden passt. Eine bessere Vorlage konnte die CDU ihrer enteilten Konkurrenz nicht machen. Der frühzeitige Abgang Haseloffs und die Wahl Schulzes zahlen auf das gängige AfD- Klischee ein, dass die da oben ohnehin machen, was sie wollen. Noch dazu ist die Zeit für den neuen Ministerpräsidenten knapp, um die eigene Popularität zu steigern. Es hat einmal in Nordrhein-Westfalen funktioniert, aber oft genug ging es schief. Erinnert sei an die späte Ausrufung von Armin Laschet zum CDU-Kanzlerkandidaten vor der Wahl 2021. Selbst eine Frist von einem Jahr gilt unter erfahrenen Wahlkämpfern als sportlich, um einen relativ unbekannten Kandidaten in die Köpfe der Wähler zu bringen. Der Wirtschaftsingenieur Schulze ist ein solider Kandidat, das ist unbestritten. Seine Strategie war, den Leuten zu vermitteln, dass er so ist wie der Reiner und es mit ihm so weiter geht. Ehrlich, zupackend, ohne rhetorische Schnörkel – so, wie sich die Menschen in Sachsen-Anhalt selbst gern sehen. Nun kann er nicht mehr auf der Reiner-Welle reiten, weil dieser sein Wort gebrochen hat.

