Von wegen Donroe-Donktrin

REUTLINGEN. US-Präsident Donald Trump beruft sich gerne auf die Monroe-Doktrin von 1823. Diese teil die Welt in zwei Sphären auf: Die Europäer sollen sich in Amerika heraushalten, und die Amerikaner sollen sich aus Konflikten in Europa heraushalten. Mit dieser, von ihm als »Donroe-Doktrin« bezeichneten Einflussphären-Theorie begründete Trump seinen Anspruch auf Grönland und seine Einmischung in Venezuela. Doch nun geht es um den Iran, und Trump will nichts mehr von seiner Donroe-Doktrin wissen.

Als Präsident James Monroe seine Monroe-Doktrin 1824 verkündete, hatten die Amerikaner 1812 bis 1814 einen ziemlich erfolglosen Krieg gegen Großbritannien geführt, in dessen Verlauf die Eroberung Kanadas scheiterte und die Hauptstadt Washington niedergebrannt wurde. Einzig die Bedrohung Englands durch Napoleon verhinderte eine komplette Niederlage der jungen USA. Präsident Monroe und Großbritannien vereinbarten, dass sie ein Eingreifen weiterer europäischer Mächte auf Seiten der Spanier zur Rückeroberung von deren ehemaligen Kolonien in Südamerika verhindern würden. Die Monroe-Doktrin hatte also vor allem einen postkolonialen Kontext.

Donald Trumps Eingreifen in Venezuela und seine Aussage »Wir übernehmen das Land« sowie sein Anspruch auf Grönland stehen dagegen eher in einem neokolonialen Kontext. Trump will seinem Land - besonders aber seinen Unterstützern aus der Öl- und Bergbauindustrie - den Zugang zu weiteren Bodenschätzen sichern. In diesem Kontext - und weniger in einem Menschenrechtskontext - ist auch seine Drohkulisse gegen den Iran zu sehen. Donald Trump hat den historischen Kontext der Monroe-Doktrin nicht verstanden und will es auch nicht.

