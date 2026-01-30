Von Löwen und Lasteseln

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. CSU-Patriarch, Marcus Söder, hat es mal wieder geschafft sein Lieblingsthema - der Länderfinanzausgleich - steht auf der große Politbühne. Mit Hilfe zweier Christdemokraten setzt seine Drei-Löwen-Allianz den Nehmerländern, zumindest mittelfristig, die Pranke an die Kehle, denn dieses Mal ist es mehr als nur ein missmutiges Knurren aus dem Süden der Republik. Gemeinsam mit Boris Rhein und Manuel Hagel könnte er in rund vier Jahren aus dem aktuellen System aussteigen.

Bis zu einem gewissen Grad ist der Schritt, den Söder und Co. nun gehen, nachvollziehbar. Zur Wahrheit gehört, dass der Süden bis auf einen kleinen Beitrag aus Hamburg den Löwenanteil der Solidaritätszahlungen schultert - und das seit Jahren. Dahingegen hinkt er bei vom Bund angestoßenen Strukturprojekten mit seinen großen ländlichen Räumen oft hinterher. Ob die jetzt ausgesprochene harte Drohung zu empfehlen ist, ist dennoch mehr als fraglich. Immerhin stellt die Union selbst den Kanzler und mit Forderungen zu mehr Freiheiten gegenüber dem Bundesrecht richtet sich die schwarze Troika auch gegen Berlin.

Das laute Brüllen soll wohl einmal mehr den scheinbar kleinen Einfluss des Südens im Bund kaschieren. Schaut man genauer hin wird es ziemlich schnell zu einem leisen Schnurren. Denn, bis 2030 vergeht noch viel Zeit. Hagel muss erst noch gewählt werden. Und auch für Rhein und Söder stehen 2028 Landtagswahlen an. Die große Beute hat Bayerns Löwe also noch nicht in die heimische Höhle gebracht.

