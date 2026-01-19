US-Experte Marco Overhaus im Interview

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/BERLIN. Russland und China greifen in Südostasien und in Afrika schon lange nach neuen Gebieten. Meist geschah das wirtschaftlich. Wladimir Putins Krieg in der Ukraine und beinahe schon stetiges Säbelrasseln Xi Jinpings in Richtung Taiwan haben die weltpolitische Lage verschärft. Doch jetzt greift auch noch US-Präsident Donald Trump nach neuen Territorien und es scheint ein neuer Imperialismus der Großmächte zu drohen. Marco Overhaus ist Experte für die Verteidigungs- und Militärpolitik der USA. Im GEA-Interview schätzt er die Lage ein und prognostiziert, was Europa in drei Jahren Trump-Regierung noch bevorstehen könnte.

Herr Overhaus, ganz direkt gefragt: Droht uns ein neuer Imperialismus aus den USA?

Wenn Sie unter »neuem Imperialismus« das Streben nach Kontrolle über neue Territorien und Bevölkerungen verstehen, dann würde ich sagen, ja, die Ambitionen Donald Trumps gehen eindeutig in diese Richtung. Trump hatte ja nach der Militäroperation in Venezuela angekündigt, die USA wollten Venezuela führen, in Englisch »Run the Country«, und auch Panama, Grönland und Kanada sollten Teile der USA werden, was auch immer das konkret bedeutet. Das ist auf jeden Fall imperiales Denken. In der Realität ist die US-Politik weniger ambitioniert gewesen aufgrund der Realitäten. Momentan ist ja keine Rede mehr davon, dass die USA Venezuela führen werden, sondern man arrangiert sich offensichtlich mit dem alten Regime unter neuer Führung. Wie es in Grönland weitergeht, bleibt abzuwarten und von Kanada als 51. Bundesstaat der USA ist zurzeit auch keine Rede mehr. Dennoch ist klar, die US-Politik unter Trump ist gegenüber anderen Ländern geprägt vor allen Dingen durch wirtschaftlichen und militärischen Druck. Um was es da geht, ist in der Regel keine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern ein klares Verhältnis der Unterordnung.

Marco Overhaus ist ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Experte für die US-Verteidigungs und Außenpolitik. Foto: privat Marco Overhaus ist ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Experte für die US-Verteidigungs und Außenpolitik. Foto: privat

Es erscheint, als wäre Trumps Außenpolitik sehr aggressiv. Ist sie das wirklich, denkt man beispielsweise an die Gefangennahme Noriegas oder die Kaufangebote für Grönland nach dem zweiten Weltkrieg?

Amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik war lange schon auch geprägt von imperialen Impulsen und vor allen Dingen auch vom Willen, bei Bedarf, wenn es den eigenen Interessen entspricht, militärisch Macht auszuüben. Wenn wir beispielsweise an die Kolonialisierung der Philippinen Ende des 19. Jahrhunderts denken, an die »Weiße Flotte« von Teddy Roosevelt, an die zahlreichen Interventionen und Einmischungsversuche der USA in Lateinamerika in den 50er, 60er Jahren und in den 80er Jahren bis hin zur Irakintervention 2003 und dann eben jetzt bis zu Trump. Was qualitativ meines Erachtens neu ist, ist wie unverhohlen die USA ihre wirtschaftliche und militärische Macht einsetzen, um wirtschaftliche Vorteile zu erringen. Das heißt, sie versuchen unter Trump nicht einmal eine politische oder wertebasierte Rechtfertigung zu geben. Außerdem ist das Ganze eingebettet in einen umfassenden Ansatz, der ganz offensichtlich auf die Demontage der bestehenden internationalen Ordnung ausgerichtet ist, welche die USA ja nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit errichtet haben. Das zeigt sich ja auch in dem jüngst noch einmal angekündigten Rückzug der USA aus mehr als 60 internationalen Organisationen.

Worin unterscheidet sich die aktuelle Außenpolitik der USA im Vergleich zu Vorgängerregierungen am deutlichsten? Und sind die aktuellen Aktionen tatsächlich Sicherheitsrelevant für die USA?

US-Administrationen von George Bush dem Älteren über George Bush dem Jüngeren, Obama, sogar die erste Trump-Administration bis hin zu Biden haben noch einen internationalen Führungsanspruch für die USA formuliert, der immer auch einherging mit dem Anspruch, eine Art von internationaler Ordnung zu gestalten. Im Kern ging es dabei tatsächlich noch um die liberale internationale Ordnung, die es auch aus US-Sicht zu bewahren oder zu reformieren galt. Auch das Konzept des Westens spielte eine wichtige Rolle, ebenso wie die Idee der Pax Americana, über die ich im letzten Jahr ein Buch geschrieben habe. Demnach basiert amerikanische Führung darauf, militärische Macht im Rahmen von Allianzen einzubinden, das Ganze flankiert von einem offenen Wirtschaftsmodell und basierend auf liberal-demokratischen Werten. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit diese Art von Führungsanspruch weitgehend über Bord geworfen.

Ein Outdoor-Laden in Nuuk verkauft T-Shirts mit der Aufschrift »Grönland steht nicht zum Verkauf«. Grönlands Politik demonstrierte angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. Foto: Julia Wäschenbach/dpa Ein Outdoor-Laden in Nuuk verkauft T-Shirts mit der Aufschrift »Grönland steht nicht zum Verkauf«. Grönlands Politik demonstrierte angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Trump auf die zu Dänemark gehörende Insel Einheit. Foto: Julia Wäschenbach/dpa

Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Stars and Stripes in diesem Jahr auf Grönland wehen?

Wenn Sie damit darauf anspielen, dass die USA innerhalb der nächsten elf Monate Grönland militärisch besetzen und annektieren, dann halte ich dieses Szenario nach wie vor für sehr unwahrscheinlich. Die Frage ist aber, was genau Trump eigentlich will. Geht es ihm um den privilegierten Zugang zu grönländischen Ressourcen, vor allem den Seltenen Erden? Will er die amerikanische Militärpräsenz deutlich ausweiten, um Russland und China davor abzuschrecken, die Insel sicherheitspolitisch zu bedrängen? Wenn es ihm darum geht, dann können die USA ja beides jetzt schon haben. Ich kann mir vorstellen, dass es in näherer Zukunft eine Einigung geben wird zwischen Trump, Dänemark und Grönland im Sinne einer formalen Erklärung, die US-amerikanischen Firmen erweiterte Möglichkeiten wirtschaftlicher Art in Grönland gibt und die NATO erklärt, konkrete Schritte, um die Sicherheit Grönlands zu verbessern, wobei die USA eine zentrale Rolle spielen. Teilweise geschieht dies jetzt auch schon. Ob es aber wirklich dazu kommt, kann ich natürlich nicht sagen.

Wie realistisch sehen Sie ein Zerbrechen der Nato durch die aktuelle Außenpolitik der USA?

Aufgrund des erratischen und unberechenbaren Verhaltens der Trump-Administration steht die NATO unter enormem Druck, das hängt aber nicht nur mit Grönland zusammen. Wenn ich über ein positives Szenario nachdenke, dann wird die NATO in Zukunft deutlich europäischer werden und die amerikanische Führungsrolle nach und nach ersetzen. Das betrifft in erster Linie natürlich die militärischen Schlüsselfähigkeiten. Es betrifft aber auch die internen NATO-Strukturen wie die Kommandostrukturen. Und es betrifft zu guter Letzt auch die politischen Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Allianz. Idealerweise wird dies planvoll und auch im Dialog mit den USA ablaufen. Letztendlich will Washington ja auch mehr sicherheitspolitische Lasten in Europa abgeben. Es kann aber natürlich auch disruptiv passieren.

US-Präsident Donald Trump will den Vereinigten Staate unbedingt Grönland einverleiben. Foto: Julia Demaree Nikhinson/dpa US-Präsident Donald Trump will den Vereinigten Staate unbedingt Grönland einverleiben. Foto: Julia Demaree Nikhinson/dpa

Der amerikanische Präsident zeigt sich gegenüber anderen Supermächten (Russland, China) sehr ambivalent. Kann so überhaupt eine dauerhafte weltweite Sicherheitsarchitektur gelingen? Wenn ja, wie könnte diese aussehen?

Die internationale Ordnung, wie wir sie kennen, geht definitiv zu Ende. Die Frage ist natürlich, was kommt danach? Ich denke, es werden verschiedene Formen von Multipolarität miteinander im Konkurrenz stehen, wobei ich zwei Modelle für besonders relevant halte. Darauf gehe ich auch in meinem Buch »Big Brother Gone« genauer ein. Das eine ist die Vision einer illiberalen Multipolarität, die im Wesentlichen auf Kräftegleichgewichten und exklusiven Einflusszonen basiert, wobei also die stärksten und größten Länder dominieren. Internationale, vor allen Dingen multilaterale Institutionen und internationale Normen spielen in dieser Ordnung nur noch eine sehr rudimentär eine Rolle, ebenso wie demokratische Werte. Es sind vor allem autoritäre Länder wie Russland, China oder Iran, die eine solche Ordnung bevorzugen. Aber auch die USA entwickelt sich unter Trump zunehmend in eine autoritäre Richtung. Das Alternativmodell könnte man als multilaterale Multipolarität bezeichnen. Bei diesem Modell geht es vor allen Dingen darum, die bestehenden Institutionen der früheren Ordnung, nicht zuletzt die Vereinten Nationen und zahlreiche andere internationale Organisationen, an die neuen Verhältnisse anzupassen, sie zu reformieren und insbesondere dem sogenannten »Globalen Süden« ein größeres Gewicht zu geben. Momentan deutet allerdings leider sehr vieles darauf hin, dass wir uns eher in Richtung einer illiberalen Multipolarität bewegen.

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, begrüßt Kaja Kallas, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Die EU-Außenbeauftragte ist zu Gesprächen über die Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, begrüßt Kaja Kallas, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Die EU-Außenbeauftragte ist zu Gesprächen über die Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa

Grönland einmal ausgeklammert. Trumps Amtszeit läuft noch drei Jahre. Geht die Außenpolitik Amerikas so weiter? Was steht uns noch bevor?

Für die verbleibenden drei Jahre der zweiten Amtszeit Trumps habe ich wenig Hoffnung, dass sich die Dinge grundsätzlich ändern. Dafür ist der innenpolitische Widerstand gegenüber Trumps Kurs zu gering. Der US-amerikanische Kongress hat seine Kontroll- und Korrektivfunktionen, die wir während Trumps erster Amtszeit noch beobachten konnten, weitgehend aufgegeben. Auch die politische Opposition, also die Demokraten, suchen weiterhin verzweifelt nach ihrer neuen Rolle. Aber letztendlich werden in den USA Wahlen ja vor dem Hintergrund innenpolitischer Entwicklungen entschieden. Sollten die Republikaner bei den bevorstehenden Zwischenwahlen deutliche Verluste hinnehmen, wird sicherlich auch der Druck auf Trump zunehmen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass dies auch zu außenpolitischen Mäßigungen führen wird.

Wie sollte Europa/Deutschland auf die aktuelle US-Außenpolitik reagieren?

Kurzfristig geht es darum, klare Position zu beziehen und auch den Konflikt mit Washington nicht zu scheuen, wenn unmittelbar wichtige deutsche bzw europäische Interessen betroffen sind. Das betrifft beispielsweise Grönland und damit auch die Zukunft der NATO. Militärische Annektionsfantasien sind schlicht inakzeptabel. Das betrifft aber auch die Ankündigung der Trump-Administration, sich viel aggressiver in die deutsche Innenpolitik einzumischen. Strategisch, das heißt auf lange Sicht, kommt es auf eine kluge Politik an, die die krassen und einseitigen Abhängigkeiten von den USA abbaut. Blicken wir kurz zurück: Die erste Amtszeit Donald Trumps begann am 20. Januar 2017, also ziemlich genau vor neun Jahren. Die meisten Militärexpertinnen und Experten sagen, dass wir zehn bis 15 Jahre bräuchten, um die sicherheitspolitische Abhängigkeit von Amerika zu beenden und Europa auch europäisch verteidigen zu können. Hätten wir diese vergangenen neun Jahre also genutzt, wären wir auch heute in einer deutlich stärkeren Position. Aus diesen Fehlern der Vergangenheit gilt es für die Zukunft zu lernen.