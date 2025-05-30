Umdenken bei der Bundeswehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es waren markige Worte. Friedrich Merz hat in seiner Regierungserklärung angekündigt, die Bundeswehr »zur stärksten konventionellen Armee in Europa« zu machen. Dafür stehen dem CDU-Kanzler voraussichtlich Finanzmittel von bis zu 400 Milliarden Euro zur Verfügung. Doch eins ist mit noch so viel Geld nur begrenzt zu besorgen: das notwendige Personal für die Bundeswehr.

Da ist es eine gute Nachricht, wenn sich immer mehr frühere Wehrdienstverweigerer nachträglich und freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Die Zahl der Rücknahmen von Kriegsdienstverweigerung wächst seit 2022 bundesweit. In dem Jahr, als Russland seine großangelegte Invasion auf die Ukraine begann, waren es 487 Widerrufe, 2023 schon 536. Für dieses Jahr rechnet man sogar mit 900, die ihre einstige Einstellung revidieren. Ihr Motiv ist klar: Sie wollen die Demokratie verteidigen, wenn diese angegriffen wird. Und sie sehen den Dienst an der Waffe als solidarischen Akt angesichts der globalen Bedrohung, die auch Europa längst erreicht hat. Für Jüngere können die Ex-Zivis, die inzwischen erfolgreich im Beruf stehen, durchaus als Vorbilder dienen.

Das Potenzial ist groß: Es gibt etwa eine Million Reservisten, darunter allein 93.000 kriegserprobte Afghanistan-Veteranen. Doch ausgerechnet deutsche und EU-Datenschutzvorschriften verhindern, dass die Bundeswehr - wie noch vor 2011 - Zugriff auf die Daten der Einwohnermeldeämter hat. Anders als bei den Rundfunkgebühren. Da funktioniert die Datenweitergabe schon wenige Wochen nach einem Umzug. Ein Irrsinn, der zwingend geändert werden muss.

