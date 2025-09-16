Trump verklagt die New York Times: Kriegserklärung an die Pressefreiheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Donald Trump ist bekannt dafür, rigoros gegen seine Widersacher vorzugehen. Wer immer es wagt, gegen seine wahnwitzigen Ideen aufzubegehren - womöglich auch noch mit Fakten - dem ist der Zorn des Narzissten aus dem Weißen Haus gewiss. Nun trifft es die vielleicht renommierteste Tageszeitung der Welt, die New York Times. Mit seiner Schadenersatzklage über 15 Milliarden Dollar adelt Trump das geschichtsträchtige US-Leitmedium, das sich mit seiner fundierten Berichterstattung konsequent Trumps »alternativen Fakten« entgegenstellt.

Goldstandard für die journalistische Arbeitsweise

Keine Zeitung hat mehr Pulitzer-Preise gewonnen als die New York Times. Im vergangenen Jahr arbeiteten sieben Prozent aller Zeitungsjournalisten der USA für das Blatt, das weltweit den Goldstandard für die journalistische Arbeitsweise setzt. Der Zeitung eine Diffamierungskampagne nachzuweisen, dürfte vor jedem Gericht zum Scheitern verurteilt sein, das sich dem hohen Gut der Pressefreiheit noch irgendwie verpflichtet fühlt. Trump sollte es eigentlich besser wissen - ist er selbst doch ein Experte für Hetze und Verleumdung, der seinesgleichen sucht.

Trump versucht Presse einzuschüchtern

Dennoch besteht die Gefahr, dass alleine die Androhung von Klagen auf Schadenersatz in astronomischer Höhe, viele kleinere Verlage einzuschüchtern vermag. Es gehört seit jeher zur beliebten Strategie von Diktatoren auf der ganzen Welt, die freie Presse mundtot zu machen. Mit seinen konzertierten Attacken auf Universitäten, Staatsorgane und Zeitungsredaktionen ist Trump im Begriff, die einst stolze Demokratie der USA vom Anführer der westlichen Welt in einen Schurkenstaat zu verwandelt, in dem alleine das Recht des Stärkeren gilt - und nicht die Stärke des Rechts. Wo bleibt nur der gesellschaftliche Aufschrei?

