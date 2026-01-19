Trump macht der EU klar, dass die letzte Chance gekommen ist, Stärke zu zeigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Manchmal muss der Klügere nachgeben, damit ein Konflikt gelöst werden kann - auch wenn das manchen kleinen Nachteil bedeutet. Es gibt aber auch Konflikte, in denen ein Punkt erreicht wird, an dem es nicht mehr um kleine Nachteile, sondern um existenzielle Konsequenzen geht. Dann muss auch der Klügere »Nein« sagen, weil es um seine Selbstachtung und den Selbsterhalt geht. Geopolitisch steht Europa jetzt am Scheideweg zwischen Eigenständigkeit und Auflösung.

Es ist verständlich, dass von der Leyen, Merz, Macron und Co. die Differenzen am Verhandlungstisch lösen wollen. Denn der Weg, eine europäische Verteidigungsarchitektur und große Handelsstrukturen ohne die USA aufzubauen, ist ungewiss und ein Risiko. Den Versprechen eines Donald Trump zu glauben aber noch ein viel größeres. Die jüngste Zollvereinbarung hat nicht einmal ein halbes Jahr gehalten. Und was hält den US-Präsidenten davon ab Grönland zu annektieren, wenn er erst einmal Truppen, vielleicht noch mit Nato-Mandat, auf der Insel stationiert hat? Wo geht die illegale Landnahme weiter? Kommt als nächstes Island oder sogar Rheinland-Pfalz, weil dort der US-Fliegerhorst Rammstein liegt und Trump pfälzische Wurzeln hat?

Trump und die USA sind unberechenbarer denn je. Wer hofft, dass ihm seine demokratischen Parlamente Einhalt gebieten, ignoriert seine Aktionen gegen Venezuela oder die eigene Bevölkerung. Darauf zu vertrauen, dass ihn Gerichte stoppen, ist ein Glücksspiel mit schlechten Quoten oder langer Wartezeit. Manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. In einer neuen Ära der Stärke verschafft sich Europa nur mit Stärke Respekt, auch wenn die Entscheidung dafür viel Mut erfordert.

